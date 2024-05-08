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Самое шокирующее выступление на Евровидении 2024 года: в сети не скрывают удивления

Зрители не скрывают эмоций из-за скандального выступления конкурсанта из Финляндии Windows95man на Евровидении 2024 года.

сегодня, 14:00 comments1924
Автор:
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Slava Kot
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В Евровидении принимают участие артисты, которые делают все возможное, чтобы запомниться европейскому зрителю. Несомненно, это был план представителя Финляндии Windows95man на Евровидении 2024 года, который своим видом шокировал зрителей. После его выступления интернет сразу заполонили комментарии как с возмущениями, так и со словами увлечения скандальным шоу.

Самое шокирующее выступление на Евровидении 2024 года: в сети не скрывают удивления

Участник от Финляндии Windows95man сцене Евровидения 2024. Фото из открытых источников

Финский певец и ди-джей Тээму Кейстери, который известен на музыкальной сцене как Windows95man поразил публику на Евровидении 2024. Его ценят за неповторимый стиль и своеобразную энергетику, которая нравится и критикам, и зрителям.

Карьера Кейстери взлетела после победы на финском отборе на 68-й песенный конкурс Евровидение. 10 января 2024 года Кейстери вместе с Анри Пийспаненом презентовали песню No Rules!. Через месяц они набрали большинство голосов жюри и зрителей, что дало им право представлять Финляндию на Евровидении 2024 года.

Выступление в Мальме во время первого полуфинала, безусловно, уже вошло в историю. На сцене в Мальме Windows95man вышел из яйца так, что казалось, будто он без штанов. Лишь впоследствии он получил джинсовые шорты, в которых танцевал с танцорами, размахивая при этом фейерверками.

Самое шокирующее выступление на Евровидении 2024 года: в сети не скрывают удивления - фото 2

Windows95man сцене Евровидение 2024

После этого выступления в сети появилась волна комментариев с восторгом от выступления Windows95man: "Вот почему Финляндия — самая счастливая страна в мире", "Безусловно, самое веселое выступление вечера", "Лучшее, что я видел сегодня", "Без правил, без штанов".

Однако некоторые пользователи выразили свое возмущение из-за скандального выступления Финляндии на конкурсе Евровидение 2024: "Нецензурное выступление", "Он серьезно показал голую задницу?", "Кто голосовал за этот ужас?!", "Я не понимаю, это конкурс на самую глупую песню?", "Мне плохо после этого выступления", "Стыд".

В первом полуфинале Евровидение финский исполнитель Windows95man так же как и представители Украины alyona alyona и Jerry Heil попали в финальную часть песенного конкурса, которая состоится 11 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Евровидении из-за которого поляки призывали не голосовать за Украину.

Также "Комментарии" писали о том, когда пройдет второй полуфинал Евровидение 2024 года.



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