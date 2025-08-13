Садового шокировала реакция людей: в чем видит "игру" по сценарию России

Рубрики
На четвертом году полномасштабной войны, несмотря на постоянные обстрелы, потери военных и гражданских, кровь, слезы и отчаяние, украинцы находят повод для радости. Продолжают жить. Однако это нравится не всем.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что сегодня в Украине появилось новое табу – к радости. По его словам, праздновать стало "неэтично".
Садовый рассказал, что на днях в Шевченковской роще я видел, как молодые люди танцуют Дриг. Почти все – девушки. Ребят очень мало, а те, что есть, в основном несовершеннолетние. Мэр Львова отметил, что они остаются здесь и творят эту страну на своем месте тоже.
А когда зашел в комментарии под видео этого праздника, то увидел шквал возмущения. Писали, что "Во время войны веселиться нельзя", преимущественно те, кто живет за пределами Украины или прячет свое лицо.
Он подчеркнул, что оставшаяся в Украине молодежь — это лучшие из лучших. Они учатся, воюют, работают, творят и живут. Садовый убежден, что не нужно их "отменять".
