Садового шокировала реакция людей: в чем видит "игру" по сценарию России

На четвертом году полномасштабной войны, несмотря на постоянные обстрелы, потери военных и гражданских, кровь, слезы и отчаяние, украинцы находят повод для радости. Продолжают жить. Однако это нравится не всем.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что сегодня в Украине появилось новое табу – к радости. По его словам, праздновать стало "неэтично".

"Можно материться, обижать, обесценивать, лгать, но только не радоваться. Такие реалии войны", — пояснил он.

Садовый рассказал, что на днях в Шевченковской роще я видел, как молодые люди танцуют Дриг. Почти все – девушки. Ребят очень мало, а те, что есть, в основном несовершеннолетние. Мэр Львова отметил, что они остаются здесь и творят эту страну на своем месте тоже.

А когда зашел в комментарии под видео этого праздника, то увидел шквал возмущения. Писали, что "Во время войны веселиться нельзя", преимущественно те, кто живет за пределами Украины или прячет свое лицо.

"Читаю и думаю о страхе, в который нас хотят загнать невежды, враги и просто глупые люди, которые с развитием соцсетей получили аудиторию, а порой и популярность. Здесь важно задать вопрос: чего хочет враг? Он стремится уничтожить не только наше государство, но и то, что формирует ощущение себя как нации. Это — люди, традиции, способность передавать их дальше. И не все наши традиции о войне, крови и слезах. Есть и радость, праздники, умение жить наперекор обстоятельствам. Стесняться этого — значит играть по сценарию врага”, — убежден Садовый.

Он подчеркнул, что оставшаяся в Украине молодежь — это лучшие из лучших. Они учатся, воюют, работают, творят и живут. Садовый убежден, что не нужно их "отменять".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с заявлениями мэра Киева Виталия Кличко о войне.