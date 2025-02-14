"Руководство "Нафтогаза" выписывает себе билет в тюрьму": военный о "схемах" с газом

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине возникла сложная ситуация с газом – природного топлива в хранилищах не хватает. Чтобы решить проблему, Украина закупает газ, цена которого сейчас значительно выше, чем летом.
Иллюстративное фото
Ситуацию с газом и вероятными "схемами" "Нафтогаза" прокомментировал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов в своем Telegam-канале.
Он отметил, что при этом россияне бьют по добыче и хранилищам, в стране дефицит. Однако все это, по словам Сазонова, не мешает руководству "Нафтогаза" до сих пор продавать газ частным лавкам по цене вдвое ниже, чем он сам импортирует за границей.
Напомним, что Украина, как писал портал "Комментарии", ведет переговоры по участию в транспортировке в Европу азербайджанского газа, который может заменить российский. Такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий. Чиновник уточнил, что речь идет именно об азербайджанском газе, а не его замене газом другого происхождения.
Новости