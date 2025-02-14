"Руководство "Нафтогаза" выписывает себе билет в тюрьму": военный о "схемах" с газом

В Украине возникла сложная ситуация с газом – природного топлива в хранилищах не хватает. Чтобы решить проблему, Украина закупает газ, цена которого сейчас значительно выше, чем летом.

Иллюстративное фото

Ситуацию с газом и вероятными "схемами" "Нафтогаза" прокомментировал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов в своем Telegam-канале.

“Руководство Нафтогаза в прямом эфире выписывает себе билет в тюрьму. У нас нет ни одного руководителя газовой монополии, кто бы не примерил на себе электронный браслет. И действующий директор Чумак гарантированно не станет исключением. Пока на наших глазах Нафтогаз прикуривает десятки, если не сотни миллионов гривен в день на торговле газом”, — написал военный.

Он отметил, что при этом россияне бьют по добыче и хранилищам, в стране дефицит. Однако все это, по словам Сазонова, не мешает руководству "Нафтогаза" до сих пор продавать газ частным лавкам по цене вдвое ниже, чем он сам импортирует за границей.

"Буквально вчера "Нафтогаз" купил импортный газ по 33 грн, а продал его внутри коммерческой фирмы по 17 грн. Разница – 16 грн на одном кубе газа. Это более 100 млн грн в день. До обысков в доме директора Нафтогаза остается 3...2...1. И фото с долларами на кровати я уверен будет тем зрелищем”, — отметил политолог.









Напомним, что Украина, как писал портал "Комментарии", ведет переговоры по участию в транспортировке в Европу азербайджанского газа, который может заменить российский. Такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий. Чиновник уточнил, что речь идет именно об азербайджанском газе, а не его замене газом другого происхождения.



