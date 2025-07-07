Руководство НАБУ после Бравермана должно уволить Недова: СМИ об очередном скандале

Национальное антикоррупционное бюро Украины изобилует скандалами. В Центре противодействия коррупции сообщили, что директор НАБУ Семен Кривонос по результатам дисциплинарного производства уволил детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Однако очередной скандал может возникнуть из-за действий заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ Романа Недова.

НАБУ. Фото из открытых источников

Как пишет издание "Українські новини", он, вероятно, скрыл имущество на сотни тысяч долларов, а доходы его жены до войны и за годы полномасштабного вторжения выросли в разы.

По данным СМИ, причиной увольнения детектива Станислава Бравермана якобы стали личные отношения со свидетелем и "заваленные" из-за этого дела о коррупции на миллиарды. Как пишет издание, не менее громким является дело Недова, которое продолжает обрастать новыми подробностями.

"По уровню критичности — Недов должен последовать за Браверманом, иначе увольнять придется уже руководство НАБУ", — говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что Недов, вероятно, скрыл имущество на общую стоимость несколько сотен тысяч долларов. Речь идет о двух элитных квартирах и вип автомобиле. Эти средства невозможно обосновать ни доходами Недова или его жены, ни их родственников.

К тому же вопросы возникли и к доходам супруги Недова от "предпринимательской деятельности". Издание отмечает, что до 2020 года Лия Недова работала наемным работником в больницах и клиниках и зарабатывала 30-40 тысяч гривен в год. А уже в 2021 году, когда Недов уже окончательно "освоился" в НАБУ, зарегистрировалась как ФЛП. И с этого времени фиксируются большие прибыли — в 2021-2024 годах (в основном в "военные" годы) она "заработала" более 7 млн грн (около 200 тыс. долл.). Издание подчеркивает, что доходы внезапно выросли в десятки раз в год по сравнению с предыдущими годами. Как пишет издание, для открытия частного стоматологического бизнеса нужны кроме знаний еще существенные вложения в дорогостоящее оборудование. Еще из интересного издания акцентировало внимание, что на рабочей Инстаграм-странице Недовой последняя публикация сделана 12.04.2023 года.

"То есть активность – минимальная, а высокие доходы – регулярные", — пишет издание.

По данным СМИ, впервые информация о возможном незаконном состоянии Недова была опубликована более месяца назад. Однако от руководства НАБУ никакой реакции пока нет. Не торопится с проверкой и НАПК. Журналисты отмечают, что получили только отписку с обещанием продолжить разбираться, но без указания четких сроков.

"Вообще: истории Бравермана и Недова — лишь два дела из десятков вероятных злоупотреблений и подозрений в совершении преступлений в НАБУ, информация о которых несется со всех сторон. Вероятно, за одним уволенным из НАБУ за проступки могут скрываться десятки злостных нарушителей, на вероятно незаконные действия которых не реагирует ни руководство Бюро, ни НАПК, ни ГБР, ни прокуратура”, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что такая ситуация подтверждает утверждение экспертов — НАБУ и другие "антикорапшн" структуры нужно расформировать и начинать строить с "чистого" листа. Иначе таких дел будет все больше.

Издание также отметило, что Роман Недов за последние годы приобрел несколько объектов элитной недвижимости в Киеве и вип автомобиль, которые первоначально оформлялись на близких родственники.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что "добродетель" кандидатов от НАБУ на директора БЭБ "поразила" международных экспертов.