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Руководитель Николаевской МСЭК «заработала» на уклонистах сотни тысяч долларов

СБУ нашла у руководителя Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов США и российский паспорт ее сына

22 октября 2024, 09:58
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Недилько Ксения

Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра Службы безопасности Украины.

Руководитель Николаевской МСЭК «заработала» на уклонистах сотни тысяч долларов

Найденные деньги у главы МСЭК. Фото: СБУ

Так, большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме ее сына – интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт.

По имеющимся данным, молодой человек оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве россии в Одессе до начала полномасштабной войны.

Также для укрывательства нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Кроме того установлено, что в 2023 году чиновник оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

На основании полученных материалов решается вопрос уведомления чиновницы о подозрении.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Комплексные мероприятия по разоблачению коррупции в рядах МСЭК проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Руководитель Николаевской МСЭК «заработала» на уклонистах сотни тысяч долларов - фото 2
Руководитель Николаевской МСЭК «заработала» на уклонистах сотни тысяч долларов - фото 3
Руководитель Николаевской МСЭК «заработала» на уклонистах сотни тысяч долларов - фото 4
Руководитель Николаевской МСЭК «заработала» на уклонистах сотни тысяч долларов - фото 5




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