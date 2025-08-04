Руководитель Энергетической таможни Анатолий Комар отстранен от должности на время проверки

Начальника Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от исполнения служебных обязанностей в рамках дисциплинарного производства. Такое решение приняла Государственная таможенная служба Украины в связи с началом проверки, проводимой по поручению высшего руководства государства.

Руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от должности

Основанием для этого, в частности, стали материалы журналистских расследований, в которых говорится о возможных нарушениях со стороны чиновника. Проверку осуществляют Таможенная служба совместно с Министерством финансов, а также с привлечением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и правоохранительных органов.

В Таможенной службе подчеркивают, что действуют в рамках действующего законодательства, руководствуясь принципами открытости, добропорядочности и законности. Результаты проверки должны определить дальнейшие решения в отношении чиновника.

Напомним, ранее портал “Комментарии” сообщал о том, что Служба безопасности Украины предотвратила попытку теракта в центре прифронтового Днепра. Контрразведчики задержали женщину, которая по заданию российских спецслужб планировала взорвать самодельное взрывное устройство возле административного здания одного из правоохранительных органов.

Как установило следствие, исполнительницей оказалась 29-летняя жительница Винницы с наркотической зависимостью. Она вышла на россиян через Telegram в поисках подработки и в результате согласилась на сотрудничество. После вербовки её направили в Павлоград Днепропетровской области. Там женщина нашла в тайнике взрывчатку, оставленную российскими кураторами. Далее она получила новое задание — переехать в Днепр, поселиться в арендованной квартире, обследовать территорию возле здания правоохранительных органов и найти место для нового тайника, где она должна была оставить взрывчатку.



