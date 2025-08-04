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Руководитель Энергетической таможни Анатолий Комар отстранен от должности на время проверки

Руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от должности на период служебной проверки

4 августа 2025, 17:59
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Ткачова Марія

Начальника Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от исполнения служебных обязанностей в рамках дисциплинарного производства. Такое решение приняла Государственная таможенная служба Украины в связи с началом проверки, проводимой по поручению высшего руководства государства.

Руководитель Энергетической таможни Анатолий Комар отстранен от должности на время проверки

Руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от должности

Основанием для этого, в частности, стали материалы журналистских расследований, в которых говорится о возможных нарушениях со стороны чиновника. Проверку осуществляют Таможенная служба совместно с Министерством финансов, а также с привлечением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и правоохранительных органов.

В Таможенной службе подчеркивают, что действуют в рамках действующего законодательства, руководствуясь принципами открытости, добропорядочности и законности. Результаты проверки должны определить дальнейшие решения в отношении чиновника.

Напомним, ранее портал “Комментарии” сообщал о том, что Служба безопасности Украины предотвратила попытку теракта в центре прифронтового Днепра. Контрразведчики задержали женщину, которая по заданию российских спецслужб планировала взорвать самодельное взрывное устройство возле административного здания одного из правоохранительных органов.

Как установило следствие, исполнительницей оказалась 29-летняя жительница Винницы с наркотической зависимостью. Она вышла на россиян через Telegram в поисках подработки и в результате согласилась на сотрудничество. После вербовки её направили в Павлоград Днепропетровской области. Там женщина нашла в тайнике взрывчатку, оставленную российскими кураторами. Далее она получила новое задание — переехать в Днепр, поселиться в арендованной квартире, обследовать территорию возле здания правоохранительных органов и найти место для нового тайника, где она должна была оставить взрывчатку.




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Источник: https://www.facebook.com/100065000942011/posts/pfbid08tDUf3je57ZHsasmnUjUSM5N6HtXdgXpjtHZhdMUE7d7iHY9DR1bmkdrFqLwbSLNl/?
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