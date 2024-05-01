Розали Номбре, ставшая ИИ-аватаром МИД отреагировала на критику

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Slava Kot
Украинская инфлюэнсер и певица Розали Номбре согласилась принять участие в проекте МИД Украины и стать ИИ-аватаром. Однако выбор модели с не славянской внешностью вызвал возмущение некоторых украинцев, которые об этом написали в комментариях к видео с презентацией ИИ-аватара МИД. На эту критику отреагировала Розали Номбре.
Розали Номбре и Виктория ИИ. Фото из открытых источников
Под видео с ИИ-аватаром Розали Номбре некоторые пользователи писали, "что белой девушки не нашлось?", "хотя бы вышиванку надели...", "черномазую поставили", "почему она черная?" и в подобном тоне.
Розали Номбре не стала отмалчиваться и в своем Instagram опубликовала скриншоты комментариев отметив, что "мир умеет удивлять, и обычно не приятным способом". По ее словам, такие комментарии ее не цепляют, однако "нравственно угнетает только тенденция".
Несмотря на это, инфлюэнсер подчеркнула, что большинство комментариев носят положительный характер.
Среди положительных комментариев, которые стали на сторону Номбре, указывали, что "она украинка, а вы расисты", "кому не нравится цвет кожи, пусть идет на рашу, там расизм это норм", "это им не говорили, что Вы из Донецка".
Розали Номбре – украинская модель и певица, которая родилась в Донецке, а затем переехала в Харьков. Популярность Номбре получила после участия в шоу "Холостяк". Отец Розали из Кот-д'Ивуара, однако 27-летняя инфлюэнсерша не общается с ним.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Украины представило новую представительницу ведомства Викторию ИИ, которая была создана с помощью искусственного интеллекта, а ее прообразом стала Розали Номбре.
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