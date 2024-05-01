Розали Номбре, ставшая ИИ-аватаром МИД отреагировала на критику

Украинская инфлюэнсер и певица Розали Номбре согласилась принять участие в проекте МИД Украины и стать ИИ-аватаром. Однако выбор модели с не славянской внешностью вызвал возмущение некоторых украинцев, которые об этом написали в комментариях к видео с презентацией ИИ-аватара МИД. На эту критику отреагировала Розали Номбре.



Розали Номбре и Виктория ИИ. Фото из открытых источников

Под видео с ИИ-аватаром Розали Номбре некоторые пользователи писали, "что белой девушки не нашлось?", "хотя бы вышиванку надели...", "черномазую поставили", "почему она черная?" и в подобном тоне.

Розали Номбре не стала отмалчиваться и в своем Instagram опубликовала скриншоты комментариев отметив, что "мир умеет удивлять, и обычно не приятным способом". По ее словам, такие комментарии ее не цепляют, однако "нравственно угнетает только тенденция".





"Но меня удивляет, что люди до сих пор не понимают, кто они и кто вообще украинцы – а идет война за то, чтобы быть украинцем", – пишет Розали Номбре.

Несмотря на это, инфлюэнсер подчеркнула, что большинство комментариев носят положительный характер.

"На что действительно хочется обратить внимание, что большинство украинцев сознательные и прекрасные люди – я нами горжусь от всего сердца", – добавляет Номбре.

Среди положительных комментариев, которые стали на сторону Номбре, указывали, что "она украинка, а вы расисты", "кому не нравится цвет кожи, пусть идет на рашу, там расизм это норм", "это им не говорили, что Вы из Донецка".

Розали Номбре – украинская модель и певица, которая родилась в Донецке, а затем переехала в Харьков. Популярность Номбре получила после участия в шоу "Холостяк". Отец Розали из Кот-д'Ивуара, однако 27-летняя инфлюэнсерша не общается с ним.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Украины представило новую представительницу ведомства Викторию ИИ, которая была создана с помощью искусственного интеллекта, а ее прообразом стала Розали Номбре.