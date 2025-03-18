Российский стендап-комик был задержан из-за шуток об участнике «СВО»

В России задержали стендап-комика Артемия Останина за то, что он якобы пошутил об участнике войны в Украине, как в России это называют СВО.

Артемий Останин. Скриншот из видео

Ранее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 282 УК РФ (нарушение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства). Поводом стала его шутка, в которой силовики увидели оскорбление участников боевых действий.

Останину грозит штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

По версии следствия, во время публичного выступления в Москве Останин "выражал негативные и обидные комментарии в адрес участника специальной военной операции".

Шутка, вызвавшая уголовное дело, была озвучена в феврале на проекте "Стендап за 60 секунд". В номере комик рассказал, что в метро ему на ногу наехал человек без ног, которого он назвал "скейтером без ног" и предположил, что тот "подорвался на мине". Z-паблики заявили, что речь идет о ветеране войны в Украине, и потребовали возбудить дело против Останина.

Сам стендап-комик отрицает связь своей шутки с войной в Украине. Он объяснял, что речь шла о нищем в метро, ​​уже много лет катающемся на скейте.

Однако написавшие на него донос активисты, среди которых есть и серийный доносчик Виталий Бородин, настаивают, что использование фразы "взорвался на мине" неизбежно вызывает определенные ассоциации. В частности, один из авторов жалобы, активист движения "Зов народа" Сергей Зайцев, в комментарии российскому изданию заявил: "У зрителей номера все равно возникают ассоциации именно с конфликтами в Украине, Афганистане и Чечне".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что еврофаны возмущены решением отправить на "Евровидение-2025" представительницу от Грузии Мариам Шенгелию, поскольку нашли информацию, что Мариам выступала на партийных мероприятиях пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" и пела в шоу на пророссийском канале.