Родственники замминистра юстиции Гайченко ведут бизнес в Крыму и сотрудничают с оккупантами: СМИ

Россия оккупировала Крым более 10 лет назад, однако некоторые граждане Украины продолжают вести бизнес и сотрудничают с оккупантами. Так, тесные связи с российской оккупационной администрацией в Крыму имеют близкие родственники заместителя министра юстиции Украины Андрея Гайченко.

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Речь идет об отце и брате его гражданской жены Натальи Мильгром. Они ведут бизнес на временно оккупированной территории и участвуют в политической жизни подконтрольных РФ структур, пишет издание "Апостроф".

Родной брат гражданской жены Гайченко Эдуард Мильгром является депутатом Керченского городского совета от партии "Патриоты России". Эта политическая сила активно поддерживает оккупационный режим и политику Кремля, за что была внесена в базу "Миротворец" еще в 2016 году.

К тому же семья Мильгром получила российские паспорта еще в марте 2014 года – сразу после аннексии Крыма РФ.

Однако наличие родственников, сотрудничающих с оккупационными властями, не помешало жене Гайченко Наталии занять должность в государственном предприятии Украины – "Национальные информационные системы". Предприятие является структурным подразделением Министерства юстиции и держателем государственных реестров баз данных. Кстати, они в декабре прошлого года потерпели наибольший сбой.

Отец Наталии Мильгром – Юрий Мильгром – продолжает вести бизнес в Крыму и платит налоги в бюджет России.

"В соответствии с украинским законодательством, любая коммерческая деятельность на оккупированных территориях, которая предусматривает уплату налогов в бюджет страны-агрессора, может быть квалифицирована как финансирование государства-оккупанта", — напоминает издание.

К тому же, по данным СМИ, у самого заместителя министра юстиции Андрея Гайченко много имущества. Четыре квартиры в центре столицы, два паркоместа и два дома с пол гектаром земли в пригороде Киева – оформлены на родителей чиновника, ученых. При этом отец Виталий Гайченко – биолог и радиоэколог, а мать Людмила Циндровская – археолог.

Напомним, что оккупанты в Крыму, как писал портал "Комментарии", установили новые ограничения.



