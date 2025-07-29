РФ нарушила морскую границу Эстонии: дипломатический скандал в Таллине

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Ткачова Марія
Эстония обвинила Россию в нарушении ее морской границы и официально выразила дипломатический протест. Как сообщило МИД Эстонии, 26 июля российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды страны вблизи острова Вайндлоо. Судно находилось в эстонской морской зоне около одной минуты, что, по словам Таллинна, является прямым нарушением суверенитета государства.
Эстония обвиняет РФ во вторжении
В связи с этим инцидентом в Министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах посольства РФ. Ему вручили официальную ноту протеста, а также отметили недопустимость подобных действий со стороны России.
В МИД заявили, что это уже не первый подобный случай, и расценивают инцидент как часть более широкой гибридной тактики Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование напряжения в Балтийском море.
Таллин призвал Москву уважать нормы международного права, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.