РФ нарушила морскую границу Эстонии: дипломатический скандал в Таллине

Эстония обвинила Россию в нарушении ее морской границы и официально выразила дипломатический протест. Как сообщило МИД Эстонии, 26 июля российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды страны вблизи острова Вайндлоо. Судно находилось в эстонской морской зоне около одной минуты, что, по словам Таллинна, является прямым нарушением суверенитета государства.

Эстония обвиняет РФ во вторжении

В связи с этим инцидентом в Министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах посольства РФ. Ему вручили официальную ноту протеста, а также отметили недопустимость подобных действий со стороны России.

В МИД заявили, что это уже не первый подобный случай, и расценивают инцидент как часть более широкой гибридной тактики Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование напряжения в Балтийском море.

Таллин призвал Москву уважать нормы международного права, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое заявление президента США Дональда Трампа об установлении дедлайна для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что внимание со стороны американского политика к теме прекращения войны важно именно сейчас — в момент, когда появляется шанс переломить ситуацию благодаря решительным действиям.

Президент отметил, что ценит фокус Трампа на вопросе сохранения человеческих жизней, а также его стремления остановить кровопролитие. По словам Зеленского, война, развязанная Россией, — это не просто региональный конфликт, а глобальный вызов, и только справедливый мир может быть конечной целью.

