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РФ нарушила морскую границу Эстонии: дипломатический скандал в Таллине

Эстония заявила о нарушении своей морской границы Россией и вручила ноту протеста

29 июля 2025, 01:42
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Ткачова Марія

Эстония обвинила Россию в нарушении ее морской границы и официально выразила дипломатический протест. Как сообщило МИД Эстонии, 26 июля российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды страны вблизи острова Вайндлоо. Судно находилось в эстонской морской зоне около одной минуты, что, по словам Таллинна, является прямым нарушением суверенитета государства.

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В связи с этим инцидентом в Министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах посольства РФ. Ему вручили официальную ноту протеста, а также отметили недопустимость подобных действий со стороны России.

В МИД заявили, что это уже не первый подобный случай, и расценивают инцидент как часть более широкой гибридной тактики Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование напряжения в Балтийском море.

Таллин призвал Москву уважать нормы международного права, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое заявление президента США Дональда Трампа об установлении дедлайна для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что внимание со стороны американского политика к теме прекращения войны важно именно сейчас — в момент, когда появляется шанс переломить ситуацию благодаря решительным действиям.
Президент отметил, что ценит фокус Трампа на вопросе сохранения человеческих жизней, а также его стремления остановить кровопролитие. По словам Зеленского, война, развязанная Россией, — это не просто региональный конфликт, а глобальный вызов, и только справедливый мир может быть конечной целью.



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Источник: https://vm.ee/en/news/foreign-ministry-summons-russian-charge-daffaires-violation-estonias-maritime-border
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