Решение о повышении предельной цены на электроэнергию выглядит коррупционным, эксперт

Импортеры электроэнергии и владельцы распределенной генерации требуют повысить прайс-кепы. Однако промышленники и крупные ассоциации бизнеса, включая производителей оружия, выступают против. Поскольку это приведет к резкому удорожанию электроэнергии. Об этом пишет экономический эксперт Сергей Лямец.

Фото: портал "Комментарии"

По его словам, последствия такого повышения станет рост стоимости всей электроэнергии для бизнеса. К примеру, благодаря такой политике 2023 по 2026 год предельная цена электроэнергии для небытовых потребителей выросла почти вдвое — с 9000 до 16000 грн/МВт·ч.

По мнению экономиста, решение о поднятии прайс-кепов выглядит очень кулуарным и даже коррупционным. И есть две группы выгодоприобретателей. Первая – это трейдеры.

"Трейдеры хотят высоких прайс-кепов, потому что это их доходы. Трейдеры покупают дешевую атомную энергию в "Энергоатоме" или импортируют по европейским ценам. Продают по разогнанной импортом рыночной цене. Часть доходов идет также „Энергоатома“, „Укргидроэнерго“ и другим производителям, но их доля – ничто по сравнению с трейдерами. По некоторым оценкам, в январе-феврале 2026 года трейдеры заработали дополнительно 4,5 – 6,5 млрд грн", – раскрывает секреты рынка Сергей Лямец.

Успех такой схемы состоит из множества составляющих. Одна из них — это прайс-кепы, и здесь желательно иметь "своего" министра энергетики и премьер-министра, а также "своих" людей в Нацкомиссии по тарифам. Другое условие – нужен контроль над „Энергоатомом“, чтобы он и дальше продавал свою энергию дешево.

Вторая группа, заинтересованная в высокой стоимости электроэнергии – это владельцы так называемой распределенной генерации. „Себестоимость их электроэнергии высока и они не могут конкурировать с „Энергоатомом“, „Укргидроэнерг“ или даже ТЭС. Однако, когда прайс-кепы высокие, то общая оптовая цена электроэнергии растет — и они наконец-то могут продать свою энергию и получить прибыль", — рассказывает эксперт.

По его информации, одним из активных лоббистов повышения прайс-кепов является совладелец проекта по распределенной энергетике и экс-председатель государственной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы имеем дело с очень прибыльным, но в то же время кулуарным бизнесом. Утверждения лоббистов, что нужно стимулировать импорт, не выдерживают критики. Ведь импорт электроэнергии можно стимулировать другими инструментами", — говорит экономический эксперт.