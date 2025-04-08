Разъяренные мужчины подают иск против OnlyFans: что не так с моделями

Платформа контента для взрослых OnlyFans столкнулась с иском в США. Двое мужчин из штата Иллинойс обвиняют компанию в том, что общение с моделями оказалось не таким личным, как казалось на первый взгляд. По их словам, они считали, что общаются с реальными моделями OnlyFans, однако со временем поняли, что это были операторы из других агентств.

OnlyFans оказался в центре скандала

Двое мужчин М. Бруннер и Дж. Фрай утверждают, что стали жертвами мошенничества. Как явствует из их жалобы, модели на платформе OnlyFans пользуются услугами так называемых "операторов чата", которые маскируются под реальных авторов и ведут переписку от их имени. При этом пользователи долгое время были уверены, что получают личные сообщения и видео именно от моделей OnlyFans, на которых они подписаны.

Особенно подозрительным для них стало то, что одна и та же модель смогла посылать огромное количество частных сообщений и видео, чтобы удовлетворить интересы более 700 тысяч своих подписчиков. Такой объем работы показался неестественным для подписчика.

"Истец Фрай создал учетную запись прежде всего для того, чтобы вести дружеские беседы с моделями", — говорится в исковом заявлении.

По его словам, переписка вызвала подозрения из-за противоречивых ответов и ошибок в сообщениях.

В иске утверждается, что компания OnlyFans сознательно и намеренно вводила пользователей в заблуждение, преследуя собственную финансовую выгоду. Мужчины отмечают, что если бы они знали об использовании чат-операторов, то не потратили бы значительные суммы на подписку на моделей OnlyFans, с которыми на самом деле не общаются.

Иск подан против двух материнских компаний OnlyFans – Fenix Internet, LLC и Fenix International Limited. Согласно документам, истцы считают, что компания нарушила добросовестные ожидания клиентов и условия сделки, избавив пользователей от предполагаемого преимущества от взаимодействия на платформе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о звезде "Гарри Поттера" присоединившейся к OnlyFans.

Также "Комментарии" писали о 75-летнем немецком политике, который попал в скандал из-за любви к моделям из OnlyFans.