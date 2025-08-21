Рамина под шквалом критики: самое скандальное интервью с Виктором Розовым

В украинском медиапространстве разразился новый скандал после интервью, которое ветеран войны и стендап-комик Виктор Розовый дал блогерке Рамине Эсхакзай.

Виктор Розовой и Рамина Эсхакзай

В разговоре он откровенно заявил, что изменял бывшей жене Ольге Мерзликиной по ее нежеланию приезжать к нему в Краматорск для интимных встреч. Он также унизительно высказался по поводу интимных предпочтений жены, назвав их "ненормальными".

По словам комика, после развода Мерзликина потребовала от него 500 тысяч гривен компенсации. Он утверждает, что деньги взял из донатов, собранных на реабилитацию после ранения, поскольку именно такую сумму жена назвала необходимой для психологического восстановления и аренды жилья. В то же время Розовый заявил, что средства экс-жена потратила на покупку авто и рекламу в соцсетях.

Ольга Мерзликина ответила, что полученные деньги были с личных счетов Розового, и их происхождение ее не касается. Она подчеркнула, что выплаты произведены в рамках официального договора об урегулировании после развода.

Скандальные признания повлекли за собой волну возмущения в сети. Первая версия интервью была оперативно удалена из YouTube "по этическим соображениям". Под огонь критики попала и ведущая – Рамина. Пользователи упрекали ее в публикации слишком откровенных и унизительных фрагментов.

Отвечая на хейт, Рамина заявила, что выпуск перед публикацией был согласован с самим Розовым, его матерью, психотерапевтом и даже боевыми собратьями. Более того, именно Розовый, по ее словам, настоял, чтобы в сеть вышла первая, не отредактированная версия интервью. В итоге скандальный ролик пришлось удалить, а потом опубликовать уже измененный вариант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках масштабной операции "Опекун", направленной на выявление схем уклонения от мобилизации. В этот раз подозрение получили еще 37 человек. Среди них – мужчины призывного возраста и даже действующие военнослужащие.