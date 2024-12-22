"Рабство с билетом в один конец": что не так с украинской армией

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что "тупые и отстающие" решения военного командования превратили пехоту в "рабство с билетом в один конец". По словам нардепки, это связано с несколькими факторами, включая коррупцию и непрофессионализм.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в социальных сетях заявила, что пехота является одним из ключевых родов войск. Однако народная депутат считает, что "красные генералы" используют ее подобно россиянам, совершая "мясные штурмы".
Народная депутат также указывает, что специалистов ПВО, врачей, артиллеристов и военных с других направлений нужно совершенствовать, а не отправлять "не по специальности" в пехоту. По ее словам, вместе с такими действиями в военном командовании якобы существует коррупция.
Безуглая указывает, что украинская армия "разваливается и гниет" из-за принимаемых наверху решений. Как альтернативу, нардепка предлагает перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер.
Минобороны и военное руководство не комментировали заявления Безуглой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерова.
Также "Комментарии" писали, реально ли работает перевод через "Армия+": военный дал оценку.
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