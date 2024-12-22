"Рабство с билетом в один конец": что не так с украинской армией

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что "тупые и отстающие" решения военного командования превратили пехоту в "рабство с билетом в один конец". По словам нардепки, это связано с несколькими факторами, включая коррупцию и непрофессионализм.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в социальных сетях заявила, что пехота является одним из ключевых родов войск. Однако народная депутат считает, что "красные генералы" используют ее подобно россиянам, совершая "мясные штурмы".

"Мы ничем не отличаемся от россиян: "мясные штурмы", восстановление позиций в низовьях, часто без доразведки и взаимодействия подразделений. Сегодня реальная пехота — а не те, кто может писать в Facebook — это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отстающие решения военного командования и игнорирование потребности в профессионализме, правде и планировании", — пишет Безуглая.

Народная депутат также указывает, что специалистов ПВО, врачей, артиллеристов и военных с других направлений нужно совершенствовать, а не отправлять "не по специальности" в пехоту. По ее словам, вместе с такими действиями в военном командовании якобы существует коррупция.

"В то же время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места", — добавляет нардепка.

Безуглая указывает, что украинская армия "разваливается и гниет" из-за принимаемых наверху решений. Как альтернативу, нардепка предлагает перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер.

Минобороны и военное руководство не комментировали заявления Безуглой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о замене для министра обороны Умерова.

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