Работница детсада "обрадовалась" после взрыва в ТЦК, где погиб человек: как ее наказали

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Slava Kot
1 февраля в Ровно на территории ТЦК произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Эту ситуацию в Facebook прокомментировал аккаунт работницы детсада в Ровно Светланы Рожковой с текстом "супер давно пора их на место поставить". Однако после скандала женщина утверждает, что ее аккаунт сломали.
Работница детсада "обрадовалась" после взрыва в ТЦК
На скандал с комментарием в Facebook отреагировало Управление образования города Ровно и сообщило об отстранении работницы.
Как указывает офицер ВСУ Анатолий Штефан, уволенная работница детсада "Золушка" была Светлана Рожкова. По его словам, она радовалась взрыву в ТЦК, где погиб один человек и еще шестеро пострадали. После этого женщину внесли в базу "Миротворец".
Сама же Светлана Рожкова утверждает, что ее страницу на Facebook сломали и она не публиковала скандального комментария со словами "Молодцы супер давно пора их на место поставить". Кроме того, женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию.
Однако Анатолий Штефан считает, что все же именно Светлана Рожкова оставила сообщение, однако стремится снять вину с себя. В качестве примера Штефан указывает, что после критики женщина удалила комментарий, изменила фотографию, а затем заблокировала страницу на Facebook.
Ранее портал "Комментарий" сообщал, что военный ожидает новые взрывы возле ТЦК в ближайшие дни.
Также "Комментарии" писали, что в СНБО назвали причастных к взрывам возле ТЦК.
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