Работница детсада "обрадовалась" после взрыва в ТЦК, где погиб человек: как ее наказали

1 февраля в Ровно на территории ТЦК произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Эту ситуацию в Facebook прокомментировал аккаунт работницы детсада в Ровно Светланы Рожковой с текстом "супер давно пора их на место поставить". Однако после скандала женщина утверждает, что ее аккаунт сломали.

Работница детсада "обрадовалась" после взрыва в ТЦК

На скандал с комментарием в Facebook отреагировало Управление образования города Ровно и сообщило об отстранении работницы.

"Отстранен от работы работник кухни заведения дошкольного образования №44 на время проведения служебного расследования. Управление образования осуждает любое проявление неуважения к военнослужащим Вооруженных Сил Украины", — говорится в заявлении.

Как указывает офицер ВСУ Анатолий Штефан, уволенная работница детсада "Золушка" была Светлана Рожкова. По его словам, она радовалась взрыву в ТЦК, где погиб один человек и еще шестеро пострадали. После этого женщину внесли в базу "Миротворец".

Сама же Светлана Рожкова утверждает, что ее страницу на Facebook сломали и она не публиковала скандального комментария со словами "Молодцы супер давно пора их на место поставить". Кроме того, женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Однако Анатолий Штефан считает, что все же именно Светлана Рожкова оставила сообщение, однако стремится снять вину с себя. В качестве примера Штефан указывает, что после критики женщина удалила комментарий, изменила фотографию, а затем заблокировала страницу на Facebook.

"Специалистам киберполиции или СБУ не будет тяжелой работой доказать, что аккаунт был не сломан и откуда...", — указывает военный.

Ранее портал "Комментарий" сообщал, что военный ожидает новые взрывы возле ТЦК в ближайшие дни.

Также "Комментарии" писали, что в СНБО назвали причастных к взрывам возле ТЦК.