Пьяный майор в Ужгороде избил жену военного ВСУ (ФОТО)

В Ужгороде майор Территориального центра комплектования дважды ударил женщину на местной остановке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook пострадавшей Татьяны Новак.

Пьяный майор ТЦК в Ужгороде избил жену военного ВСУ. Фото из открытых источников

Инцидент с участием пьяного майора произошел 25 июня в Ужгороде. Пострадавшая рассказала, что первые неприятности начались в местном магазине продуктов, где к ней приставал нетрезвый мужчина в штатском. Затем Татьяна со своим мужем вышла на остановку, где на нее уже напал майор ТЦК. Он оттолкнул ее мужа и ударил женщину кулаком дважды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Меня избил пьяный старший офицер Закарпатского ТЦК Вари Константин Владимирович. Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок", — пишет Татьяна Новак.

Далее женщина позвонила по телефону 102 и начала ждать полицию. Местные рассказали, что Константин Вари не в первый раз нападает на людей, в том числе и на женщин, однако жители не подают заявления, потому что боятся майора ТЦК. Впоследствии полиция обнаружила Константина Вари в квартире. Согласно результату теста на алкоголь у майора было 2,04 промилле.

Также женщина обратилась к скорой, которая засвидетельствовала "ушиб мягких тканей головы, ушиб нижней челюсти".

Посмотреть полную историю Татьяны Новак, которая пострадала от майора ТЦК в Ужгороде можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Житомирщине офицер избил солдата в учебном центре. Инцидент произошел на территории 190-го учебного центра ВСУ в селе Гуйва Житомирской области

Также "Комментарии" писал о том, что стало известно, сколько грозит командиру, избившему срочника: дело уже в суде.