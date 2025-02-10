Против Умерова начали производство: в чем обвиняют главу Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро проводит проверку возможных злоупотреблений, связанных с действиями министра обороны Рустема Умерова, в рамках уголовного расследования. Об этом во время пресс-конференции в понедельник сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, отвечая на вопросы журналистов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: pravda.com.ua

"Продолжается досудебное расследование, мы устанавливаем все обстоятельства дела: есть ли состав преступления, есть ли виновные лица", — отметил он.

При этом Кривонос уточнил, что уголовное производство было открыто на основе заявления о возможных фактах злоупотреблений, а не против конкретных лиц.

Директор НАБУ также прокомментировал ход дела, отметив, что расследование продолжается, и сейчас проверяются все детали для определения преступления и виновных лиц.

Данное расследование начато после подачи заявления Центром противодействия коррупции, поднявшего вопросы возможных злоупотреблений со стороны Умерова, связанных с его служебными обязанностями.

Как стало известно, 25 января Центр противодействия коррупции подал заявление в НАБУ относительно министра обороны Рустема Умерова из-за инцидента с руководством Агентства оборонных закупок. В настоящее время НАБУ подтвердило, что уголовное производство зарегистрировано по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины, касающейся злоупотребления служебным положением.

"Комментарии" уже писали, что Украина получила мощное усиление своей авиации – первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов уже в стране. Эти современные боевые машины усилят защиту неба и повысят эффективность противодействия российской агрессии. Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что этот шаг является стратегически важным для безопасности государства и приближает победу.