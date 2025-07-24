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Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ

Известные российские пропагандисты и РосСМИ поддержали протесты в Украине против закона о НАБУ

24 июля 2025, 16:38
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Недилько Ксения

Российские пропагандисты и СМИ одобрительно отреагировали на протесты в Украине. Они призвали украинцев продолжить митинги и свергнуть украинские власти, а Америку – прекратить финансирование Украины и предоставление вооружения. Об этом сообщает "ТСН"

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ

Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем Телеграм-канале призвала украинцев "изгнать Президента Украины".

"В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне. Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!" – написала пропагандистка.

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ - фото 2

Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем Телеграм-канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут "коррумпированный режим".

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ - фото 3

Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что у Украины есть история массовых протестов, которые перерастали в революции.

"Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения – как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок оружия от ЕС. Украина имеет историю массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпированные и авторитарные режимы", – подчеркнул он.

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ - фото 4

Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком "Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве".

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ - фото 5

В то же время Царьград сообщил: "Началось: (На) Украине готовят новый Майдан. Киев вспыхнул, и уже не от русских ракет. Зеленского приговорили".

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ - фото 6

Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ - фото 7

Вчера ГУР МОУ сообщило, что россия, в частности спецслужбы и пропагандисты кремля, намерены использовать протесты по Закону №12414 для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.

Также в Службе внешней разведки Украины отметили , что противник начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора антикоррупционных протестов в Украине. По полученной СВРУ информации, к указанной операции кроме федеральных ресурсов кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюэнсеров в странах Запада.



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