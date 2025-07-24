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Недилько Ксения
Российские пропагандисты и СМИ одобрительно отреагировали на протесты в Украине. Они призвали украинцев продолжить митинги и свергнуть украинские власти, а Америку – прекратить финансирование Украины и предоставление вооружения. Об этом сообщает "ТСН"
Пропагандисты кремля и России массово поддержали протестующих против закона о НАБУ
Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем Телеграм-канале призвала украинцев "изгнать Президента Украины".
Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем Телеграм-канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут "коррумпированный режим".
Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что у Украины есть история массовых протестов, которые перерастали в революции.
Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком "Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве".
Вчера ГУР МОУ сообщило, что россия, в частности спецслужбы и пропагандисты кремля, намерены использовать протесты по Закону №12414 для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.
Также в Службе внешней разведки Украины отметили , что противник начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора антикоррупционных протестов в Украине. По полученной СВРУ информации, к указанной операции кроме федеральных ресурсов кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюэнсеров в странах Запада.