«Привязывали к деревянному кресту и держали в клетке»: в СМИ обнаружили шокирующие факты издевательств над военными

В "Украинской правде" вышел большой материал-расследование о жестоком обращении с военнослужащими в одной из бригад ВСУ, а именно – 211-й понтонно-мостовой бригаде.

Издевательство над военными. Фото: Украинская правда

Так, по данным журналистов УП, командование бригады систематически издевалось над военными, требовало деньги и угрожало отправить на передовую, как "пушечное мясо". Один из собеседников издания рассказал об избиении от комвзвода Владислава Пастуха — сына начштаба и крестника комбрига. Кроме того, по данным расследователей, военных привлекали к строительству дома комбрига в Хмельницкой области.

Среди личного состава воинской части, которую называют "жирной", потому что участия в боях на "нуле" инженеры не принимают, почти десяток семей: родители и сыновья, мужья и жены. Их, вероятно, "подтянула" в бригаду жена комбрига, ранее работавшая в ТЦК.

Военные анонимно рассказывали, что их заставляли сидеть в клетках, а также привязывали к деревянному кресту и издевались.

Пока никто не наказан, некоторых даже повысили, а тех, кто решился говорить о проблемах, отправили в пехоту, — говорится в статье.

На этот материал журналистов уже отреагировал Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Немедленно отправил письма на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования. Такого позорного явления не должно быть! Поэтому беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать результаты проверки этого факта", – подчеркнул Омбудсман Лубинец.

В Генштабе ВСУ отметили, что по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

"О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством Украины порядке. В то же время следует отметить, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство", – написали в Генштабе.