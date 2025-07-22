Притязания в армии и "война все спишет": женщина-военная заявила об издевательствах и умолчаниях

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Ткачова Марія
Украинская военнослужащая обнародовала в своей соцсети откровенное признание о сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, состоялись со стороны сослуживца. Событие, по ее утверждению, произошло ночью — мужчина ворвался в ее комнату, несмотря на явный отказ.
Военнослужащая заявила о притязании со стороны побратима
По словам военной, мужчина зашел в ее комнату без разрешения, в самом белье, лег в постель и настойчиво игнорировал просьбу покинуть помещение. Женщина описала ситуацию как "отвратительную, болезненную и страшную", добавив, что испытала нежелательные прикосновения, упорные действия и даже поцелуи. Она смогла избежать более тяжелых последствий, но после этого пережила панические атаки и эмоциональное истощение.
Пострадавшая также сообщила, что это не первый случай притязаний со стороны этого же военнослужащего, ранее якобы оказывавшего к ней "романтично-сексуальное давление".
Женщина отметила, что после обращения с помощью офицер по военной службе правопорядка (ППП) отказался инициировать расследование, обвинил ее в провокации и позволил пренебрежительное обращение. После ее эмоциональной реакции на такие слова офицер подал рапорт и, как следствие, на саму заявительницу был наложен выговор. Впрочем, она сообщила, что записала разговор и собирается использовать его как доказательство давления и умолчания.
Несмотря на попытки обесценить ситуацию, военнослужащая инициировала официальные жалобы:
– подала рапорт командованию,
– обратилась в полицию,
– сообщила на горячую линию,
– направила обращение к Уполномоченному Президенту по вопросам защиты прав военнослужащих,
– к начальнику Центрального управления защиты прав военнослужащих,
– а также к советницам по гендерным вопросам при бригаде и ВСУ.
По ее словам, реакция со стороны ВСП уже есть, а также подтверждено существование гендерной советницы в самой бригаде, о которой ранее никто не сообщал.
В заключение военная подчеркнула: женщины в армии нуждаются в защите — и реальном механизме действий в таких случаях. Она также выступила за возможность отдельного размещения женщин и мужчин в подразделениях, ведь, по ее словам, пока "перевоспитать или остановить обидчиков никто не может".