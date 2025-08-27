"При Порошенко пути заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к ее подрыву" – военный

Народный депутат Петр Порошенко спекулирует на подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода "Дружба" и пытается показать причастность к этой спецоперации. При этом политик умалчивает о том, что именно во времена его президентства этой трубой Путин качал российскую нефть и заработал $36 млрд для дальнейшего вторжения в Украину. Об этом написал военный Даниил Яковлев, пишет "УНИАН".





"Интересно смотреть, как Петр Порошенко примазывается к удару нашими казаками по кровеносной артерии Путина – нефтепроводу "Дружба". Но Петр молчит, что при нем Путин этой же трубой годами качал нефть, готовясь к наступлению на Украину", – написал военный.







Он отметил, что по подсчетам самого Порошенко, после остановки "Дружбы", Россия ежедневно теряет около 20 миллионов долларов.





" Получается, что за 5 лет каденции Петра Алексеевича, согласно его математике, Путин заработал 36 миллиардов долларов. Представьте размер цифры! Порошенко, который сейчас примазывается к взрывам на "Дружбе", дал заработать Путину на перекачке нефти 36 миллиардов долларов и пойти на Украину полномасштабным.









Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с "трубой Медведчука" – нефтепроводом "Самара – Западное направление". Он привел данный и "Зеркала недели", согласно которому, во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан Путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно по этим обстоятельствам против экс президента открыто и ведется уголовное производство.





"Поэтому когда Петр Алексеевич в следующий раз попытается спекулировать на Силах обороны, ему стоит вспомнить, как он помог Путину подготовить российскую армию к войне против Украины", — резюмировал военный.





Как сообщалось, недавно военные раскритиковали Порошенко за его поучение государства относительно переговоров с россией, напоминая о хищении армии, защите русского языка во время его президентства и связи с УПЦ МП.