Президент НААН Украины разоблачили на растрате средств подконтрольных ему госпредприятий

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора работники ГБР сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины за незаконное использование бюджетных средств. Он устроил своего водителя сразу на четырех государственных агропредприятиях, подконтрольных ему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

На самом деле, водитель там не работал, а только возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий.

В 2020 году президент НААН лично утвердил штатные расписания, зная, что в каждом из предприятий фигурирует тот же водитель. Это позволило начислять зарплату за работу, которой фактически не было.

В результате этих действий из бюджета выплатили деньги за фиктивную работу.

Чиновнику инкриминировано пособничество в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Гадзало.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пока миллионы пенсионеров вынуждены выживать на несколько тысяч гривен ежемесячно, другие – представители отдельных профессиональных групп – получают выплаты в десятки раз больше. Речь идет о так называемых спецпенсиях для судей, прокуроров и некоторых других категорий бывших чиновников. Эти выплаты вызывают все большее возмущение в обществе, ведь имеют черты социальной несправедливости и финансовой неэффективности.