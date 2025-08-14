Лидер Евросолидарности" Петр Порошенко на четвертый год войны продолжает шокировать роскошным стилем жизни, появляясь перед военными в дорогой одежде лакшеры брендов. Об этом в своем посту в социальных сетях написал политический эксперт Валентин Гладких, уличив политика в бестактности и кичливости богатством, пишут "Украинские новости".

Фото: скриншот

" Главный политический модник страны с позывным Петром "Лакшером" Порошенко на четвертый год войны никак не может отказать себе в роскоши. Демонстрирует он эту роскошь не кому-нибудь, а военным – ребятам, которые утром простояли на жаре, чтобы разодетый "седовласый" на их фоне записал пиарный пост. Он отправился на фотосессию с военными в пиджак Canali за почти 75 тыс. грн. Чтобы знали, кто здесь самый главный и богатый", – пишет Гладких в своем сообщении .

Он подчеркнул неуместность сверхдорогого наряда политика перед военными и волонтерами, особенно в войну.

" Конечно, у Петра Алексеевича на все эти тряпки есть деньги. Он лишь за войну обогатился в 20 раз больше, чем зарабатывал до войны и стал одним из самых богатых в стране. Здесь вопрос в неуместности такой одежды, особенно когда встречаешься с военными или волонтерами. Они меньше всего нуждаются в том, чтобы ряженые политики дефилировали перед ними в многотысячной одежде. Это дико – кичиться богатством, когда страна – в войне. И в цивилизованных государствах большие деньги молчат. Это только аборигены советуются во все бусы, перья и бисер, чтобы привлечь внимание к своему статусу".

Политолог также приводит ряд других примеров "вкусности и бестактности" Порошенко .

" Невкусность и бестактность – постоянные спутники "гетмана". Чего только стоит выходка с рождественской фотосессией Порошенко на фоне дронов в рубашке Loro Piano за $4300 (180 тыс. грн). Тогда партия фпв, на которую донатили украинцы, не ехала в военные, потому что неделями ждала на складе, пока Петр Алексеевич запишет ролик", – отмечает эксперт. сыну -уклоняющемуся в Лондоне или отдых депутатов на Мальдивах.

В завершение поста Гладких называет такое поведение нардепа Порошенко загадкой для психолога, связанной с "деревенским колхозным детством", и подчеркивает, что в цивилизованных государствах "большие деньги молчат".





Как сообщалось, Порошенко в начале августа выехал в Лондон для профилактики сахарного диабета в London Bridge Hospital, за что был раскритикован военными, ведь при его каденции государственная программа поддержки инсулинозависимых была фактически уничтожена .