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Появились первые последствия для майора ТЦК, избившего жену военного

В Минобороны объявили первые последствия для старшего офицера ТЦК, ударившего женщину.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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В конце июня пьяный майор Территориального центра комплектования в Ужгороде дважды ударил жену украинского военного по голове и скрылся. На основании информации, полученной в Минобороны Украины относительно старшего офицера Закарпатского ТЦК, было решено его уволить из ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление первого заместителя Министра обороны Украины Александра Павлюка.

Появились первые последствия для майора ТЦК, избившего жену военного

Бывший старший офицер ТЦК Константин Вари. Фото из открытых источников

После избиения старшим офицером ТЦК Константином Вари пострадавшая Татьяна Новак вызвала полицию и скорую. Полиция нашла мужчину в его квартире и провела тест на алкоголь. Оказалось, что у майора было более 2 промилле алкоголя. Пострадавшая также сняла побои, а медицинские работники засвидетельствовали "ушиб мягких тканей головы, ушиб нижней челюсти".


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После огласки инцидента в СМИ на него отреагировали в Министерстве обороны, где заявили, что "все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, не будут оставлены без жесткой реакции".

Теперь появились первые последствия для майора ТЦК, избившего женщину военного.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия... принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины", — сообщил Александр Павлюк.

Первый заместитель Министра обороны отметил, что дальнейшую оценку в этом случае, который "опозорил свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны отреагировали на майора ТЦК, избившего жену воина ВСУ.

Также "Комментарии" писали о заявлении Татьяны Новак, которая рассказала о деталях своего избиения.



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Источник: https://t.me/Pavliuk_KSV/4629
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