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Повысили тарифы на свет, а прибыли не получили: заявление "Энергоатома"

После повышения тарифов на свет для населения "Энергоатом" заявил, что не получил прибыли.

сегодня, 11:20
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Автор:
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Slava Kot

С 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 2,64 грн/кВт*ч до 4,32 грн/кВт*ч. Однако компания "Энергоатом", доля которой в поставках электроэнергии составляет около 50%, заявила, что ее финансовые показатели не изменились после того, как украинцы начали больше платить за свет.

Повысили тарифы на свет, а прибыли не получили: заявление "Энергоатома"

"Энергоатом" не получил прибыли после изменений тарифов на свет. Фото из открытых источников

Народный депутат партии "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал сообщение "Энергоатома".

"Это смешно и грустно одновременно. Вот вам официальный ответ от "Энергоатома" что повышение тарифов на электроэнергию летом в два раза….. никак не повлияло на финансовый результат компании. Поэтому и дивидендов государство не увидит, потому что там утруска-усушка, а финплан вообще пересмотрели в сторону уменьшения. Куда ушли деньги от повышения тарифов, никто не знает. Мыши съели или что-то такое…", — пишет Железняк и добавляет, что "мы же знаем имя этих энергетических коррупционных грызунов".

В "Энергоатоме" сообщили, что повышение тарифов не отразилось на финансовом состоянии компании, ведь компания "не осуществляет продажу электрической энергии бытовым потребителям".

Повысили тарифы на свет, а прибыли не получили: заявление ”Энергоатома” - фото 2

Заявление "Энергоатом" о том, что повышение цен на свет не повлияло на его финансовое состояние компании

Это не первый раз, когда "Энергоатом" сообщает, что не получает выгоды от изменения тарифов. В июне, сразу после увеличения цен на свет для населения, пресс-служба компании опубликовала объяснения.

"Информация, которая распространяется в медиа о получении дополнительного дохода АО "НАЭК "Энергоатом" в связи с повышением тарифов на электроэнергию, не соответствует действительности! Энергоатом ни копейки не получает от повышения тарифов", — говорится в заявлении "Энергоатома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп предлагает "Энергоатому" добавить порноактрис к собственным схемам.

Также "Комментарии" писали о том, что происходит на энергорынке Украины и кто выиграет от повышения тарифов.



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