Повысили тарифы на свет, а прибыли не получили: заявление "Энергоатома"

С 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 2,64 грн/кВт*ч до 4,32 грн/кВт*ч. Однако компания "Энергоатом", доля которой в поставках электроэнергии составляет около 50%, заявила, что ее финансовые показатели не изменились после того, как украинцы начали больше платить за свет.

"Энергоатом" не получил прибыли после изменений тарифов на свет. Фото из открытых источников

Народный депутат партии "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал сообщение "Энергоатома".

"Это смешно и грустно одновременно. Вот вам официальный ответ от "Энергоатома" что повышение тарифов на электроэнергию летом в два раза….. никак не повлияло на финансовый результат компании. Поэтому и дивидендов государство не увидит, потому что там утруска-усушка, а финплан вообще пересмотрели в сторону уменьшения. Куда ушли деньги от повышения тарифов, никто не знает. Мыши съели или что-то такое…", — пишет Железняк и добавляет, что "мы же знаем имя этих энергетических коррупционных грызунов".

В "Энергоатоме" сообщили, что повышение тарифов не отразилось на финансовом состоянии компании, ведь компания "не осуществляет продажу электрической энергии бытовым потребителям".

Заявление "Энергоатом" о том, что повышение цен на свет не повлияло на его финансовое состояние компании

Это не первый раз, когда "Энергоатом" сообщает, что не получает выгоды от изменения тарифов. В июне, сразу после увеличения цен на свет для населения, пресс-служба компании опубликовала объяснения.

"Информация, которая распространяется в медиа о получении дополнительного дохода АО "НАЭК "Энергоатом" в связи с повышением тарифов на электроэнергию, не соответствует действительности! Энергоатом ни копейки не получает от повышения тарифов", — говорится в заявлении "Энергоатома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп предлагает "Энергоатому" добавить порноактрис к собственным схемам.

Также "Комментарии" писали о том, что происходит на энергорынке Украины и кто выиграет от повышения тарифов.