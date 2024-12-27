Повысили тарифы на свет, а прибыли не получили: заявление "Энергоатома"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
С 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 2,64 грн/кВт*ч до 4,32 грн/кВт*ч. Однако компания "Энергоатом", доля которой в поставках электроэнергии составляет около 50%, заявила, что ее финансовые показатели не изменились после того, как украинцы начали больше платить за свет.
"Энергоатом" не получил прибыли после изменений тарифов на свет. Фото из открытых источников
Народный депутат партии "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал сообщение "Энергоатома".
В "Энергоатоме" сообщили, что повышение тарифов не отразилось на финансовом состоянии компании, ведь компания "не осуществляет продажу электрической энергии бытовым потребителям".
Заявление "Энергоатом" о том, что повышение цен на свет не повлияло на его финансовое состояние компании
Это не первый раз, когда "Энергоатом" сообщает, что не получает выгоды от изменения тарифов. В июне, сразу после увеличения цен на свет для населения, пресс-служба компании опубликовала объяснения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп предлагает "Энергоатому" добавить порноактрис к собственным схемам.
Также "Комментарии" писали о том, что происходит на энергорынке Украины и кто выиграет от повышения тарифов.
Новости