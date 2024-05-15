После дисквалификации Нидерландов с Евровидения Йоста Клейна ждет новое наказание

68-й песенный конкурс Евровидение был полон споров и скандалов, однако одним из самых громких событий стала дисквалификации участника, представлявшего Нидерланды – Йоста Клейна. Оказывается, что, кроме дисквалификации, Клейн предстанет перед судом за свои действия на песенном конкурсе.



Представитель Нидерландов на Евровидении Йост Клейн. Фото из открытых источников

Как указывает шведское издание Aftonbladet, Йост Клейн вскоре предстанет перед судом. В шведской полиции заявили, несмотря на то, что певец покинул страну, дело с инцидентом по угрозам Клейна будет продолжено.

"Неважно, если человек не находится в стране – мы все равно можем продолжить дело. Сейчас расследование в основном завершено. Известно, что мужчину подозревают в применении незаконных угроз на арене в Мальме, которые произошли в четверг вечером. Подозреваемый был допрошен, но не задержан. Человек, которому была адресована угроза, является сотрудником команды Евровидение", — сказал руководитель отдела расследования полиции в Мальме Эмиль Андерсон.

Aftonbladet добавляет, что Йост Клейн агрессивно повел себя к фотографу, вторгшись в ее пространство и повредив камеру. Шведское издание пишет, что после инцидента Клейн чувствовал себя виновным и неоднократно извинялся за свое поведение. Однако официально Йост Клейн не комментировал скандал, который случился на Евровидении.

Ожидается, что первое заседание по делу Клейна может пройти уже в начале июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении организаторов Евровидение, почему Йоста Клейна дисквалифицировали с песенного конкурса.

Также "Комментарии" писали, что победившие на Евровидении 2024 Nemo, спели украинскую песню и показали свое исполнение дуэта Jerry Heil и alyona alyona.