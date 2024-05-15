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После дисквалификации Нидерландов с Евровидения Йоста Клейна ждет новое наказание

Представитель Нидерландов на Евровидении Йост Клейн, попавший в скандал из-за агрессивного поведения, предстанет перед судом.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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68-й песенный конкурс Евровидение был полон споров и скандалов, однако одним из самых громких событий стала дисквалификации участника, представлявшего Нидерланды – Йоста Клейна. Оказывается, что, кроме дисквалификации, Клейн предстанет перед судом за свои действия на песенном конкурсе.

После дисквалификации Нидерландов с Евровидения Йоста Клейна ждет новое наказание

Представитель Нидерландов на Евровидении Йост Клейн. Фото из открытых источников

Как указывает шведское издание Aftonbladet, Йост Клейн вскоре предстанет перед судом. В шведской полиции заявили, несмотря на то, что певец покинул страну, дело с инцидентом по угрозам Клейна будет продолжено.

"Неважно, если человек не находится в стране – мы все равно можем продолжить дело. Сейчас расследование в основном завершено. Известно, что мужчину подозревают в применении незаконных угроз на арене в Мальме, которые произошли в четверг вечером. Подозреваемый был допрошен, но не задержан. Человек, которому была адресована угроза, является сотрудником команды Евровидение", — сказал руководитель отдела расследования полиции в Мальме Эмиль Андерсон.

Aftonbladet добавляет, что Йост Клейн агрессивно повел себя к фотографу, вторгшись в ее пространство и повредив камеру. Шведское издание пишет, что после инцидента Клейн чувствовал себя виновным и неоднократно извинялся за свое поведение. Однако официально Йост Клейн не комментировал скандал, который случился на Евровидении.

Ожидается, что первое заседание по делу Клейна может пройти уже в начале июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении организаторов Евровидение, почему Йоста Клейна дисквалифицировали с песенного конкурса.

Также "Комментарии" писали, что победившие на Евровидении 2024 Nemo, спели украинскую песню и показали свое исполнение дуэта Jerry Heil и alyona alyona.



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