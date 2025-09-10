После давления на журналистов исчезли расследования о скандале с Назарием Гусаковым и Аленой Дегрик-Шевцовой

В сети заметили, что с сайта РБК-Украина исчезли расследования про iBox Bank и находящуюся в розыске Алену Дегрик-Шевцову. Последнее касалось переводов скандально известного Назария Гусакова через ее финансовые структуры и вышло 16 июля. На следующий день редакция заявила о давлении и обратилась в полицию.

После давления на журналистов исчезли расследования о скандале с Назарием Гусаковым

На сегодняшний день публикации удалены, полиция ситуацию не комментирует. Статью РБК о том, что БЭБ завершил расследование по делу Дегрик-Шевцовой и передал его в суд 7 июля, еще можно найти в веб-архиве и других источниках. Сюжет о Назарии Гусакове и Елене Дегрик-Шевцовой пока доступен на канале Лачен.

Львовский суд, получивший материалы, так и не приступил к слушанию, хотя по процедуре подготовительное заседание должно было состояться в течение пяти дней после поступления обвинительного акта. Судьи, принимавшие промежуточные решения, жаловались на давление и угрозы со стороны Дегрик-Шевцовой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети массово распространяется информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств гражданином Украины, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.

Информацию о критической потребности Назария Гусакова в лекарствах активно распространяли в соцсетях и медиа, в частности, известные журналисты и лидеры мнений, что способствовало привлечению широкой общественной поддержки и средств. К сборам присоединялись Сергей Притула, Сергей Стерненко, Олег Гороховский, Михаил Ткач и другие.