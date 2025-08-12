Порошенко потратил миллионы на лечение диабета в Британии, разрушив инсуцлиновую программу в Украине, - "Сталкер"

Народный депутат Петр Порошенко в начале августа выехал в Лондон для профилактики сахарного диабета в элитной клинике London Bridge Hospital стоимостью более 200 тысяч долларов, ведь при его каденции государственная программа поддержки инсулинозависимых была полностью провалена. Об этом сообщил в своем посте военный Алексей "Сталкер", обвинивший политика в цинизме, пишет "УНИАН".

Фото: из открытых источников





Военный опубликовал детали поездки Порошенко, ссылаясь на письмо экс-президента в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить выезд за границу для профилактики и лечения диабета в клинике London Bridge Hospital. В письме к Минздраву Порошенко ссылался на рекомендации врачей, а стоимость лечения достигала 150 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно более 200 тысяч долларов или 8 миллионам гривен.



"Если это письмо было написано не просто для того, чтобы помочь Петру уехать в гости к сыновьям -уклонцам (по информации СМИ сыновья Порошенко живут в Лондоне – прим.ред) и он действительно выехал подлечиться – это самый глубокий цинизм, который я наблюдал…. Порошенко – человек, который в течение пяти лет своей каденции не смог обеспечить бесперебойную поставку инсулина для 200 тысяч украинцев, сегодня не лечится в Украине, а летит в Лондон, чтобы выложить 8 млн грн за лечение… болезни, которой, по иронии судьбы, он болеет сам. Порошенко уничтожил программу поддержки инсулинозависимых людей и теперь вынужден лечить свой диабет в Лондоне за $200 тыс.", – пишет "Сталкер" в своем сообщении.

Военный привел статистику: недофинансирование программы поддержки инсулинозависимых по каденции Порошенко достигало 60-70%, а в отдельных регионах, как Черновицкая, Сумская или Тернопольская области, в 2018 году финансирование составляло лишь 32-40%.





"В Порошенко переводили расходы на местные бюджеты, задерживали субвенции, экономили на тех, чья жизнь зависела от нескольких миллилитров препарата. Тогда же Счетная палата зафиксировала случаи, когда бюджетные деньги шли по несуществующим рецептам, а пациенты оставались без лекарств. Государственные программы "Доступные лекарства" и реим Их эффективность была скорее декларативной. Часть необходимых препаратов просто не включили в списки возмещения, а цены, которые компенсировало государство, иногда превышали рыночные.





"Сталкер" подчеркнул на двойных стандартах Порошенко: бывший глава государства, который обогатился более чем в 20 раз за годы войны, может позволить себе дорогое лечение за рубежом, тогда как тысячи украинских семей с подобной болезнью борются за выживание.





"И вот теперь, в 2025-м, Петр Порошенко отправляется в Лондон. К сыновьям и лечению собственного диабета. У него есть на это 200 тыс долларов, а у тысяч украинских семей с такой болезнью – нет. Это история о том, как жадность и цинизм превратили человека, который мог стать достойным президентом, в жалость".

Как сообщалось, старший сын Порошенко, Алексей, скрывающийся в Лондоне от ВСУ, должен заплатить 25 500 грн штрафа за неявку ТЦК.

Ранее военные обвинили народных депутатов фракции "Евросолидарность" в том, что под командованием и оздоровление они массово выехали на пляжи европейских курортов, пока военные сдерживают агрессора.