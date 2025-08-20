Народный депутат Украины, бывший президент Петр Порошенко, вероятно, хорошо разбирается в переговорах с Путиным. Политик выступил с речью, в которой учил нынешних дипломатов, как вести переговоры.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Однако он сегодня вряд ли имеет право указывать, что делать, пишет издание "Униан", ведь при его каденции защищали русский язык и разворовали армию.

Отмечается, что вчера Петр Порошенко с трибуны парламента поучал, как нужно вести переговоры по окончанию войны, и какую позицию должна занимать Украина. По его словам, все должно базироваться на его предвыборном слогане: "Армия. Язык. Вера".

"Цинизма его слов нет предела. Пономарь УПЦ МП Порошенко, во времена которого защищали русский язык и разворовали армию, не имеет никакого морального права указывать Украине как вести переговоры", — отмечает издание.

Также СМИ напомнили провалы нардепа во время его президентской каденции по каждому из пунктов его слогана. Что касается "Армии", то издание сообщает о том, как кумовья Порошенко Свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти с наценкой 300%. СМИ пишет, что Порошенко это покрывал.

Напоминает издание и проваленное строительство стены на Донбассе, где, по данным СМИ, разворовали 1,3 млрд грн, игнорирование взрывов на складах боеприпасов (уничтожено 210 000 тонн, или 40% запасов), блокирование разработки "Нептуна" и продажа техники с "Ленинской кузни".

Отдельно издание отметило Иловайскую тему.

"Когда наших воинов расстреливали под Иловайском, а они умоляли о подкреплении, Порошенко в Киеве проводил военный парад с боевыми подразделениями. Призывы добровольцев он специально проигнорировал. Этим дал возможность россиянам создать плацдарм для наступления на Украину", — говорится в сообщении.

Относительно "Языка" СМИ сообщило, что семья Порошенко общается на русском, сыновья живут в Лондоне, посещают концерты русских рэперов и кричат "русские в городе!", носят одежду с надписью "Russia". Сваты – чиновники в России, а команда Порошенко, включая Алексея Гончаренко, защищает русский язык.

"Не дадим забрать родной язык, не дадим забрать родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Мы и наши дети говорили, говорим и будем говорить по-русски!", — цитирует издание соратника Порошенко Гончаренко.

Что касается "Веры", то издание напоминает, что Порошенко был пономарем УПЦ МП, меценатом московской церкви. СМИ пишет, что церковь использовал для карьеры в правительствах Януковича и Азарова. Он также просил гражданство для олигарха Новинского, ссылаясь на поддержку УПЦ МП.

"Поэтому Порошенко лучше вообще не поднимать на тему переговоров и территорий и рассказывать что-то об армии, языке, вере. Потому что его ценностями многие годы были разворованная армия, московская вера и русский язык. Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах, хотя годами этими темами торговал, заигрывая с Путиным. В частности, и поэтому также, последний решился на полномасштабное вторжение”, — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутаты Порошенко летом массово атакуют европейские пляжи.



