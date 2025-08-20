logo

Порошенко не имеет права поучать о переговорах, ведь поддерживал УПЦ МП и допустил хищения в армии: СМИ
Порошенко не имеет права поучать о переговорах, ведь поддерживал УПЦ МП и допустил хищения в армии: СМИ

Порошенко поучает о переговорах, хотя сам поддерживал русский язык и церковь

20 августа 2025, 16:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Украины, бывший президент Петр Порошенко, вероятно, хорошо разбирается в переговорах с Путиным. Политик выступил с речью, в которой учил нынешних дипломатов, как вести переговоры.

Порошенко не имеет права поучать о переговорах, ведь поддерживал УПЦ МП и допустил хищения в армии: СМИ

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Однако он сегодня вряд ли имеет право указывать, что делать, пишет издание "Униан", ведь при его каденции защищали русский язык и разворовали армию.

Отмечается, что вчера Петр Порошенко с трибуны парламента поучал, как нужно вести переговоры по окончанию войны, и какую позицию должна занимать Украина. По его словам, все должно базироваться на его предвыборном слогане: "Армия. Язык. Вера".

"Цинизма его слов нет предела. Пономарь УПЦ МП Порошенко, во времена которого защищали русский язык и разворовали армию, не имеет никакого морального права указывать Украине как вести переговоры", — отмечает издание.

Также СМИ напомнили провалы нардепа во время его президентской каденции по каждому из пунктов его слогана. Что касается "Армии", то издание сообщает о том, как кумовья Порошенко Свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти с наценкой 300%. СМИ пишет, что Порошенко это покрывал.

Напоминает издание и проваленное строительство стены на Донбассе, где, по данным СМИ, разворовали 1,3 млрд грн, игнорирование взрывов на складах боеприпасов (уничтожено 210 000 тонн, или 40% запасов), блокирование разработки "Нептуна" и продажа техники с "Ленинской кузни".

Отдельно издание отметило Иловайскую тему.

"Когда наших воинов расстреливали под Иловайском, а они умоляли о подкреплении, Порошенко в Киеве проводил военный парад с боевыми подразделениями. Призывы добровольцев он специально проигнорировал. Этим дал возможность россиянам создать плацдарм для наступления на Украину", — говорится в сообщении.

Относительно "Языка" СМИ сообщило, что семья Порошенко общается на русском, сыновья живут в Лондоне, посещают концерты русских рэперов и кричат "русские в городе!", носят одежду с надписью "Russia". Сваты – чиновники в России, а команда Порошенко, включая Алексея Гончаренко, защищает русский язык.

"Не дадим забрать родной язык, не дадим забрать родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Мы и наши дети говорили, говорим и будем говорить по-русски!", — цитирует издание соратника Порошенко Гончаренко.

Что касается "Веры", то издание напоминает, что Порошенко был пономарем УПЦ МП, меценатом московской церкви. СМИ пишет, что церковь использовал для карьеры в правительствах Януковича и Азарова. Он также просил гражданство для олигарха Новинского, ссылаясь на поддержку УПЦ МП.

"Поэтому Порошенко лучше вообще не поднимать на тему переговоров и территорий и рассказывать что-то об армии, языке, вере. Потому что его ценностями многие годы были разворованная армия, московская вера и русский язык. Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах, хотя годами этими темами торговал, заигрывая с Путиным. В частности, и поэтому также, последний решился на полномасштабное вторжение”, — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутаты Порошенко летом массово атакуют европейские пляжи.




Источник: https://www.unian.ua/politics/poroshenko-spekulyuye-temami-armiji-viri-ta-movi-hocha-sam-jih-znecinyuvav-viyskoviy-13104153.html
