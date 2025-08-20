Рубрики
Народный депутат Украины, бывший президент Петр Порошенко, вероятно, хорошо разбирается в переговорах с Путиным. Политик выступил с речью, в которой учил нынешних дипломатов, как вести переговоры.
Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Однако он сегодня вряд ли имеет право указывать, что делать, пишет издание "Униан", ведь при его каденции защищали русский язык и разворовали армию.
Отмечается, что вчера Петр Порошенко с трибуны парламента поучал, как нужно вести переговоры по окончанию войны, и какую позицию должна занимать Украина. По его словам, все должно базироваться на его предвыборном слогане: "Армия. Язык. Вера".
Также СМИ напомнили провалы нардепа во время его президентской каденции по каждому из пунктов его слогана. Что касается "Армии", то издание сообщает о том, как кумовья Порошенко Свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти с наценкой 300%. СМИ пишет, что Порошенко это покрывал.
Напоминает издание и проваленное строительство стены на Донбассе, где, по данным СМИ, разворовали 1,3 млрд грн, игнорирование взрывов на складах боеприпасов (уничтожено 210 000 тонн, или 40% запасов), блокирование разработки "Нептуна" и продажа техники с "Ленинской кузни".
Отдельно издание отметило Иловайскую тему.
Относительно "Языка" СМИ сообщило, что семья Порошенко общается на русском, сыновья живут в Лондоне, посещают концерты русских рэперов и кричат "русские в городе!", носят одежду с надписью "Russia". Сваты – чиновники в России, а команда Порошенко, включая Алексея Гончаренко, защищает русский язык.
Что касается "Веры", то издание напоминает, что Порошенко был пономарем УПЦ МП, меценатом московской церкви. СМИ пишет, что церковь использовал для карьеры в правительствах Януковича и Азарова. Он также просил гражданство для олигарха Новинского, ссылаясь на поддержку УПЦ МП.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутаты Порошенко летом массово атакуют европейские пляжи.