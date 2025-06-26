Порошенко не доверяют уже почти 80% украинцев: результаты опроса

Уровень недоверия украинцев к лидеру "Евросолидарности", нардепу Петру Порошенко достиг отметки в 79,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты совместного исследования сразу трех социологических учреждений – Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, Петру Порошенко, скорее, не доверяют или полностью не доверяют 79,6% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" всего 5,5% респондентов.

Рейтинг доверия – вопрос чувствительный – и для политика, и для украинцев. Что касается персонально Порошенко, то, вероятно, повлияли санкции и подозрение в государственной измене, связанные с его многолетним сотрудничеством с Россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО. Такое предположение высказал эксперт Петр Олещук в марте.

Среди вероятных причин недоверия экс-президенту он также указал существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп вероятно прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях.

"Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, а еще и на крови. Третье — лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями. Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей... ”, – объяснил Олещук.

Политолог Валентин Гладких в мае объяснял, что рост недоверия Порошенко свидетельствует о желании украинцев справедливого наказания для политика.

"Именно такие показатели указывают на то, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. А он предал. И не просто предал. Он променял Украину на кровавые деньги Путина. Он обнимал Путина, а потом со слезами награждал героев посмертно, а потом снова торговал с Россией. Лондоне. Для него государство, как и для Путина – источник ресурсов. Поэтому люди четко сигнализируют: Порошенко – не жертва, он – соучастник преступлений”, — отметил эксперт.

Что касается опроса, то он проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия с 6 по 11 июня 2025 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность примерно равна 2,6%.

СМИ также сообщали, что Петр Порошенко якобы провел с семьей время на отдыхе в Турции, при этом выехал якобы в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании межпарламентского совета Украина – НАТО. Там он якобы подарил 1 миллион долларов США своим детям, среди которых – военнообязанный сын Порошенко Алексей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что перед выборами Порошенко, вероятно, получил из Москвы 38 млн евро с помощью окружения Медведчука.



