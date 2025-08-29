Порошенко назвал УПЦ МП "церковью агрессора", хотя благодаря ей продвигался в правительстве Януковича: эксперт

Дискуссии относительно церкви, а точнее принадлежности церкви к Московскому патриархату, обсуждают в Украине не первый год. Полномасштабная российская агрессия заставила украинцев определиться "за" или "против" УПЦ МП.

Перт Порошенко. Фото из открытых источников

Заявление Петра Порошенко о необходимости запрета УПЦ МП противоречит его собственной позиции. Сам политик многие годы был связан с московским патриархатом. Он служил пономарем и был щедрым меценатом московской церкви, а сейчас, по сути, выступил против своих, пишет политический эксперт Петр Олещук.

Он отмечает, что предположительно служитель московского патриархата Петр Порошенко почувствовал удачный политический момент и открыто выступил против своих.

"Он вышел с неожиданным заявлением: "УПЦ Московского патриархата должна быть признана тем, чем она является на самом деле — структурой Русской православной церкви, действующей в интересах страны-агрессорки". Как здесь не вспомнить пословицу о том, что громче всех "лови вора!" кричит сам вор”, — пишет эксперт.

Порошенко благодаря принадлежности к УПЦ МП, как сообщает Олещук, продвигался по политической карьере.

Бывшие руководители Порошенко — Янукович и Азаров (работал в их правительствах министром, ред.), как отметил эксперт, показывали себя глубоко верующими людьми. Потому Порошенко, вероятно, и служил в московской церкви, как отмечает эксперт, для личной карьеры. В его архивах есть общие фото с руководителями МП, а в интернете – изображение, где он в церковных одеждах несет икону. Как отмечает Олещук, это еще раз доказывает, что для Порошенко вера всегда являлась инструментом политической карьеры.

Эксперт также напомнил историю с Вадимом Новинским – известным лоббистом московского патриархата, получившим украинский паспорт по представлению Порошенко. В документе, опубликованном Олещуком, Петр Порошенко обращается к на тот момент президенту Януковичу и просит предоставить Новинскому гражданство Украины. При этом политик перечисляет заслуги этого российского олигарха перед Украиной, которые заключаются в восстановлении храмов московского патриархата.

