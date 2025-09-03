Порошенко использовал похороны Парубия для циничной политической саморекламы: эксперт

На выходных Украину всколыхнула шокирующая новость об убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины, народного депутата Андрея Парубия. 2 сентября состоялось прощание и похороны Парубия и этим воспользовался нардеп Петр Порошенко для саморекламы и приписывания себе заслуг погибшего.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких. Он отметил, что такого ощущения отвращения от политиков, устроивших настоящий бенефис у гроба Андрея, не испытывал давно. Больше всего поразил, хотя и было ожидаемо, Петр Алексеевич. Порошенко, по словам эксперта, устроил настоящие танцы на костях Парубия.

Политический эксперт отметил, что в речах Порошенко чаще звучало словосочетание "Президент Порошенко", чем имя погибшего. Более того, политик пытался приписать себе достижения Парубия — от принятия закона о языке до роли коменданта Майдана.

"Порошенко в выступлениях иезуитские натягивал все заслуги Парубия на себя: и закон о языке, который Андрей с 17 раза на волевых протянул через парламент; и комендатуру Майдана, оказывается, вместе с Парубием возглавлял "сывочолый гетман"; и против Путина они стояли бок о бок”, — подчеркнул Гладких.

По мнению эксперта, реальность была противоположной заявлениям Порошенко.

"Порошенко не был боевым побратимом Парубия. Они были по разные стороны баррикад: Петр вместе с Азаровым создавали Партию регионов с недобитками коммунистов, а Парубий, будучи молодым националистом, против них боролся; Порошенко не защищал украинский язык – он всю жизнь общался и сейчас в быту говорит по-русски. Андрей выступал за вступление в НАТО, Порошенко же от СДПУ(о) Медведчука с трибуны Верховной Рады "решительно осуждал агрессию блока НАТО", — напомнил Гладких.

Отдельно он остановился на теме веры, которую Порошенко пытается использовать как часть своего политического имиджа. По словам эксперта, не были они братьями по вере, как убеждает Порошенко. Ведь Парубий был греко-католиком, а Порошенко официально признан пономарем российской церкви.

"Андрей не злоупотреблял верой, а Петр условно надевал московскую рясу каждый раз, когда нужно было что-то порешать у Януковича. Когда Парубий вместе с тысячами людей на Майдане отражал атаку за атакой "Беркута", Петр полез на бульдозер на Банковой, чтобы толкнуть речь как Ленин из броневика. В самые жаркие ночи Петр прятался, а Андрей был на острие. Парубий ненавидел Путина, а Петр жал руку и занимал убийцу и диктатора”, — отметил эксперт.

По словам Гладких, Порошенко и Парубий всегда были на разных полюсах.

"Парубий жил за Украину, за Украину и погиб. А Петр всегда был за свои деньги и власть. Родные Андрея жили и остались жить здесь. А все дети Петра живут в Лондоне. Вот такой "боевой побратим" получается. Отвратительно", — подытожил он.

