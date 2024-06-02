Порнозвезда опасается за свою жизнь: она главная фигура скандала с Трампом

Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время судебного процесса подробно вспомнила ночь, которую провела с бывшим президентом США Дональдом Трампом, признанным виновным по 34 пунктам в фальсификации документов. Оказалось, что порноактриса до показаний боялась за свою жизнь.



Дональд Трамп и Сторми Дэниелс. Фото из открытых источников

Судебный процесс, на котором Дональда Трампа признали виновным, касается выплаты в 2016 году. Тогда по просьбе Трампа его адвокат Майк Коэн заплатил Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов, чтобы информация не попала в прессу за несколько дней до президентских выборов. Таким образом, порноактриса должна была молчать о сексе с Трампом в его гостиничном номере в 2006 году, когда экс-президент США уже был женат на Мелании Трамп.

На судье порнозвезда подробно описала ночь с Трампом, вызвавшим особое сопротивление у его адвокатов, призывавших Дэниелс не прибегать к подробностям. В частности, 45-летняя женщина рассказала, что Трамп ей говорил, что она напоминает его дочь Иванку.

Адвокат порноактрисы Кларк Брюстер после судебного процесса заявил, что дело для Сторми Дэниелс было нелегким. Дэниелс боялась за свою жизнь и в суд ежедневно носила бронежилет под одеждой. Нервность также была и во время судебного заседания, где женщина выглядела очень напряженной и говорила так быстро, что судья попросил ее успокоить нервы и сбавить темп.

Напомним, что 30 мая суд признал виновным Дональда Трампа в 34 фальсификациях счетов, чеков и ваучеров, которые должна была получить за свое молчание Сторми Дэниелс. 11 июля суд озвучит наказание для Трампа, которое может быть штрафом, условным приговором или тюремным заключением до 4 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал Трампа "президентом-лузером".

Также "Комментарии" писали о том, сможет Трамп участвовать в президентских выборах после оглашения приговора.