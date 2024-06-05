В Польше ультраправый депутат Гжегож Браун снял украинский флаг с мачты на кургане Костюшко в Кракове, утверждая, что он висел в "неправильном месте". Видео, на котором политик снимает флаг, уже успело собрать тысячи просмотров и комментариев в соцсети Х, вызвав широкий резонанс.

Скандальный польский депутат снял украинский флаг в Кракове

Гжегож Браун, являющийся кандидатом от партии "Конфедерация" на предстоящих выборах в Европарламент, отметил, что флаг был передан в украинское консульство в Кракове. Его пост в соцсетях сопровождался провокационными хештегами, такими как #StopUkrainizacjiPolski и #ŻebyPolskaByłaPolska, что способствовало быстрому распространению новости.

Правоохранительные органы и власти Малопольского воеводства немедленно отреагировали на инцидент. Полиция Кракова приступила к расследованию возможных нарушений, включая "кража флага и повреждение имущества". Спикер краковской полиции Петр Шпех подтвердил, что следственные действия уже ведутся, а собранные материалы будут переданы в прокуратуру для правовой оценки ситуации.

Украинский флаг развевался на кургане Костюшко в Кракове как символ солидарности с Украиной, во время войны. Мечислав Рокош, глава Комитета кургана Костюшко, отметил, что здесь регулярно поднимают флаги разных государств на их национальные праздники и в другие значимые моменты. Он выразил возмущение действиями Брауна, подчеркнув, что это было сделано вопреки официальному решению комитета.

"Во время российской агрессии против суверенного Украинского государства здесь не мог не висеть украинский флаг. На этом нашем национальном мемориале это символическое проявление солидарности нас, поляков, с украинцами — гражданами независимого государства, которые несправедливо потерпели бедствие войны", — подчеркнул Рокош.

Воевода Малопольского воеводства уже заявил о намерении информировать комиссию депутатской этики нижней палаты польского парламента об этом инциденте, что может иметь серьезные последствия для политика. Известно, что на курган Костюшко вернули флаг Украины, который снял польский пророссийский депутат



