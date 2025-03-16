Подозреваемый в убийстве Ганула был военным: в бригаде прокомментировали этот факт

Человек, которого судят за убийство активиста Демьяна Ганула, произошедшего в пятницу в Одессе, оказался военнослужащим 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, которая продолжает сдерживать и уничтожать врага на Торецком направлении.

Подозреваемый в суде. Фото: НПУ

В бригаде прокомментировали эту информацию и заявили, что мужчина с февраля этого года находится в СЗЧ.

"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ВИО офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался. Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СЗЧ с 22.02.2025 года", – пишут в пресс-службе бригады.

В Сухопутных войсках ВСУ также заявили, что подозреваемый – военнослужащий одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, на момент совершения преступления находившийся в статусе дезертира.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины как институт, стоящий на защите демократических ценностей, целостности и Независимости нашей страны, действуют на основе строгой дисциплины, законности и справедливости. Подобные преступные проявления недопустимы и не должны иметь места в рядах защитников Украины. Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины окажет полное содействие всестороннему и беспристрастному расследованию этого резонансного дела. В целях предотвращения подобных случаев в дальнейшем, принимаются меры по усилению контроля за соблюдением военной дисциплины ", – заявили в СВ ВСУ.

По данным полиции, подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула избрана мера пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователей – фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УК – в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Сегодня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 14 марта утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления.