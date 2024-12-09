Почетного консула Литвы Сергея Тарасова уже год разыскивают правоохранители за земельные махинации: СМИ

Бизнесмена Сергея Тарасова СБУ объявила в розыск. Ему инкриминируют незаконное присвоение 12 тыс. га государственных земель. Отмечается, что подозреваемый имеет дипломатический паспорт Литвы и мог выехать за границу на "лечение".

Сергей Тарасов. Фото из открытых источников

Миллионер Тарасов в официальном розыске находится с января 2024 года, сообщает издание "Униан". При этом дело бизнесмена из Кировоградщины и владельца агрохолдинга "I&U Group" за два года почти не продвинулось. Уже год правоохранители не дают никакой информации о его поиске и ходе расследования.

По данным издания, Сергею Тарасову инкриминируют четыре статьи с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы:

мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Что касается земельных махинаций, то соответствующее производство №42023000000000249 зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных дел. Издание сообщает, что речь идет о выведении земель сельскохозяйственного назначения из государственной собственности.

"В период 2015-2021 годов должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области, по предварительному сговору с представителями группы компаний "I&U Group", бенефициаром которой является ОСОБА_5 (Сергей Тарасов), а также связанных с ним лиц, по противоправной схеме осуществлен вывод земель сельскохозяйственного назначения из Государственной собственности", – публикует издание определение суда.

По данным издания, следствие рассматривает версию причастности Тарасова к преступлению. Вероятно, он привлек к противоправным действиям подчиненных ему работников земельного отдела группы компаний "I&U Group". Отмечается, что эти люди искали лиц, на которых фиктивно оформляли земельные участки на территории Кировоградской области. Также работники, вероятно, подыскивали паспортные данные таких лиц, от имени которых выдавались доверенности без их ведома и участия.

СМИ сообщает, что преступная группа незаконно присвоила около 12 тысяч гектаров земель, чем нанесли государству ущерб более чем на 400 млн грн. Также сообщается, что фигуранты дела подделывали удостоверения участников боевых действий (АТО). А в схему привлекали частных нотариусов на территории Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской и других областей. Они удостоверяли заведомо поддельные удостоверения участников боевых действий.

“Сын подозреваемого Олег Тарасов – действующий народный депутат. Он остается в стране, хотя на последних заседаниях Верховной рады в декабре и ноябре не голосовал или отсутствовал”, — сообщает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о махинациях с землей в Винницкой области.



