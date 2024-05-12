Почему дисквалифицировали Нидерланды с Евровидения: новая информация

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Slava Kot
Самым громким скандалом Евровидения 2024 года стала дисквалификация представителя Нидерландов Йоста Кляйна из песенного конкурса. После разных слухов вокруг инцидента нидерландский общественный вещатель раскрыл новые детали скандального случая.
Представитель Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн. Фото из открытых источников
Перед началом грандфинала EBU объявила о дисквалификации нидерландского певца Йоста Кляйна. Такой случай произошел впервые за 68 лет существования Евровидения. Причины инцидента не сообщались, что породило массу слухов и спекуляций вокруг этой темы, в частности, некоторые сообщали о жестоком избиении женщины, а другие о сексуальном насилии.
Одними из первых, кто официально отреагировал на скандал, стал нидерландский общественный вещатель AVROTROS, который заявил, что позиция EBU относительно дисквалификации была слишком жестокой.
Общественный вещатель Нидерландов также заявил, что Йост Клейн не касался женщины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с израильской певицей на Евровидении.
Также "Комментарии" писали о реакции Марии Захаровой на выступление Украины на Евровидении 2024 года.
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