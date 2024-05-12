Почему дисквалифицировали Нидерланды с Евровидения: новая информация

Самым громким скандалом Евровидения 2024 года стала дисквалификация представителя Нидерландов Йоста Кляйна из песенного конкурса. После разных слухов вокруг инцидента нидерландский общественный вещатель раскрыл новые детали скандального случая.



Представитель Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн. Фото из открытых источников

Перед началом грандфинала EBU объявила о дисквалификации нидерландского певца Йоста Кляйна. Такой случай произошел впервые за 68 лет существования Евровидения. Причины инцидента не сообщались, что породило массу слухов и спекуляций вокруг этой темы, в частности, некоторые сообщали о жестоком избиении женщины, а другие о сексуальном насилии.

"Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы продюсерской группы после инцидента, произошедшего после его выступления в четверг в полуфинале. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", — говорится в объяснении дисквалификации EBU.

Одними из первых, кто официально отреагировал на скандал, стал нидерландский общественный вещатель AVROTROS, который заявил, что позиция EBU относительно дисквалификации была слишком жестокой.

"Мы приняли к сведению дисквалификацию EBU. AVROTROS считает дисквалификацию непропорциональной и шокирован таким решением. Мы глубоко сожалеем об этом", — сообщили в AVROTROS.

Общественный вещатель Нидерландов также заявил, что Йост Клейн не касался женщины.

"Вопреки четким договоренностям, Йоста снимали на видео, как только он покинул сцену и бежал в зеленую комнату. В этот момент Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Однако этого не придерживались. Это привело к тому, что Йост угрожающе двигался к камере, однако не прикасался к женщине", — добавили в AVROTROS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с израильской певицей на Евровидении.

Также "Комментарии" писали о реакции Марии Захаровой на выступление Украины на Евровидении 2024 года.