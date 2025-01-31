Побиты все рекорды: эксрегионал Кивалов через суд увеличил размер своей пенсии до 246 тыс. грн

В Украине каждый четвертый пенсионер получает менее 3 тыс. грн в месяц, а средняя пенсия значительно ниже фактического уровня прожиточного минимума, согласно статистике Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 января 2025 года. Однако среди многочисленных пенсионеров, живущих за чертой бедности, есть и получающие огромные выплаты, которые достигают десятков или даже сотен тысяч гривен. Один из таких исключительных случаев – Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов. Фото: УНН

Бывший народный депутат, представлявший Партию регионов и фигурирующий в настоящее время в расследовании НАБУ по коррупции судей, ежемесячно получает от ПФУ 245 990 грн 46 копеек, что составляет почти 3 миллиона гривен в год. Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины отказались предоставить подробности, в частности, не раскрыли имя самого богатого пенсионера или дело, на основе которого была определена такая выплата. Однако ранее подтверждено, что пенсия Кивалова составляет именно 245,9 тыс. грн, что является самым высоким показателем среди всех пенсионеров в Украине.

Кивалов, являющийся президентом Международного гуманитарного университета в Одессе, ранее получил большую часть своего влияния на судебную систему благодаря своей деятельности в политике и судебной сфере. В течение 19 лет он был членом, а позже председателем Высшего совета юстиции, который отвечал за назначение и увольнение судей. Его влияние на судейский корпус оставалось значительным и во времена Януковича, когда его даже называли "теневым куратором судебной системы".

Благодаря своим связям в судебной сфере, Кивалов смог обеспечить себе самую высокую пенсию в стране, что является исключительным случаем, поскольку такие суммы обычно получают только судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и председателя апелляционных судов. Важно отметить, что в Украине судьи не получают пенсию, а "пожизненное содержание". Выплата Кивалова, достигающая 246 тыс. грн, стала аномалией для пенсионной системы.

Еще в апреле 2020 года Кивалов обратился в Пенсионный фонд Одесской области с требованием пересмотреть его пенсию, учитывая повышение зарплат народных депутатов и его новую должность в Международном гуманитарном университете.

Ранее портал "Комментарии" писал, что самая большая пенсия в Украине составляет более 390 тысяч гривен в месяц. В то время как в среднем украинские пенсионеры получают 5 851 гривну. Интересно, что в Украине действуют ограничения на пенсии до 23,6 тысяч гривен, однако такие лимиты обходят судом.