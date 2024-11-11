По Украине массово ликвидировали «схемы для уклонистов»

Служба безопасности и следователи Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Среди задержанных – чиновники медико-социальных экспертных комиссий и больниц. За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медвыводов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Кропивницком:

"на горячем" задержан хирург – член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

В Днепропетровской области:

разоблачена глава отделения местной больницы, которая принимала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных.

В дальнейшем это позволяло уклонистам уйти от мобилизации за границу.

В Харьковской области:

подозрение получила еще одна чиновник МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года.

Пребывая в должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.

По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере);

▪ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



