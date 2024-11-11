По Украине массово ликвидировали «схемы для уклонистов»

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Недилько Ксения
Служба безопасности и следователи Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины.
Задержанный подозреваемый, фото: СБУ
Среди задержанных – чиновники медико-социальных экспертных комиссий и больниц. За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медвыводов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
В Кропивницком:
"на горячем" задержан хирург – член ВВК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.
В Днепропетровской области:
разоблачена глава отделения местной больницы, которая принимала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных.
В дальнейшем это позволяло уклонистам уйти от мобилизации за границу.
В Харьковской области:
подозрение получила еще одна чиновник МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года.
Пребывая в должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.
По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
▪ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере);
▪ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
▪ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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