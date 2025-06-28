"Плевок в адрес русскоязычных украинцев и половины ВСУ": скандал с Конституцией

28 июня отмечается День Конституции. И в этот день случился скандал именно с Основным Законом.

Конституция Украины. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал, что киевский книжный магазин "Сенс" ко Дню Конституции дарит посетителям Конституцию Украины с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи. Там, где упоминается русский язык, уточнил Бужанский.

"Сложно представить себе больший плевок в адрес десятков миллионов русскоязычных украинцев и половины ВСУ, защищающих скоморошество магазина "Сенс" на русском языке. Неуважение к Украине и Конституции сложно выразить сильнее, чем это делает "Сенс", — отметил депутат.

Заметил, что говорит о другом. По его словам, такими действиями магазин "Сенс" очень помогает россиянам, которым мы говорим, что Конституция наша это святое, до каждой запятой и буквы. Что мы не обсуждаем никаких исключений из нее, о чем бы ни шла речь, и о территориях, указанных в ней, прежде всего.

"А книжный магазин "Сенс" дает им сигнал, но херня это, смотрите, даже мы, стеклянная будка, можем целые абзацы вычеркивать, следовательно, можно и вам. Позорное дно", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в пятницу, 27 июня, суд избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву. Доброволец ВСУ Олег Симороз подверг критике решение суда. Он отметил, что не применили даже электронный браслет. Хотя, по его словам, известны примеры побега фигурантов аналогичных дел за границу. К тому же суд не удовлетворил ходатайство об отстранении Чернышева от должности вице-премьера. Такое решение назвал позорным.



