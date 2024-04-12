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Philip Morris в центре скандала: Крым в отчетах как часть России, комплименты от Путина

Philip Morris получает благодарность от Путина и определяет Крым как российскую территорию.

сегодня, 17:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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Международная компания Philip Morris International (PMI), которая производит сигареты, оказалась в центре скандала. Согласно информации СМИ, компания активно продвигает свою продукцию на российском рынке, что поддерживает военную машину страны-агрессора. Большая часть налоговых взносов компании, согласно отчетам, идет на финансирование вооруженных сил России.

Philip Morris в центре скандала: Крым в отчетах как часть России, комплименты от Путина

Philip Morris

Также компания включила Крым как часть России в своих корпоративных документах и получила благодарность от российского президента Владимира Путина.

"А не стоит ли как-нибудь начать громкую публичную дискуссию вокруг деятельности этой компании? Власть почему-то никак не станет все это замечать. Власти видят "Филипп Моррис", только когда продвигают в парламенте их интересы", — написал журналист.

Philip Morris в центре скандала: Крым в отчетах как часть России, комплименты от Путина - фото 2

Кроме того, также прокомментировал ситуацию воин-спецназначен ВСУ Кирилл Сазонов.

  "…а тут мне ребята прислали ссылку на пост Виталия Кулика, где он разбирает такой же кейс, но по сигаретам. Чтобы не материться, я напишу — это просто… замечательно, блин! Итак, табачная компания "Филипп Моррис Интернешнл" продолжает работать в России, зарабатывать огромные деньги и платить там огромные налоги и акцизы. Через два года войны! То есть они вели переговоры о выходе с рынка. Год. В феврале 2023 года заявили, что переговоры зашли в тупик. И что? Остались работать. Кровь, зверства, военные преступления против мирного населения не слышали? Не видели?" – спросил Сазонов.

В свою очередь, украинское правительство предложило снизить акцизы на сигареты. В частности, к 2028 году установить разные акцизные ставки на табачные изделия: 90 евро за 1000 штук для обычных сигарет и сигарил, и только 72 евро за 1000 штук для табачных изделий для нагрева (ТВЭН). Это означает, что ТВЭН будет иметь налоговую преференцию 20% по сравнению с традиционными сигаретами.

Согласно анализу общественной организации "Жизнь", такое решение приведет к значительным потерям для государственного бюджета Украины. Прогнозируется, что с 2025 по 2028 год государство недополучит около 15 миллиардов гривен от акцизов на ТВЭН.

Ежегодные потери в дальнейшем будут составлять не менее 5,2 миллиарда гривен. Таким образом, к 2030 году общие потери составят не менее 25,4 миллиарда гривен. Эти средства, которые могли бы поддержать украинскую экономику, вместо этого будут способствовать прибылям табачных компаний, в том числе считающимся международными спонсорами конфликтов.



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Источник: https://fakty.ua/436176-evgenij-plinskij-quot-filipp-morris-quot-hvastaet-blagodarnostyami-ot-putina-i-oboznachil-krym-russkim-quot
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