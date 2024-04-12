Philip Morris в центре скандала: Крым в отчетах как часть России, комплименты от Путина

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Черновалова Кристина
Международная компания Philip Morris International (PMI), которая производит сигареты, оказалась в центре скандала. Согласно информации СМИ, компания активно продвигает свою продукцию на российском рынке, что поддерживает военную машину страны-агрессора. Большая часть налоговых взносов компании, согласно отчетам, идет на финансирование вооруженных сил России.
Philip Morris
Также компания включила Крым как часть России в своих корпоративных документах и получила благодарность от российского президента Владимира Путина.
Кроме того, также прокомментировал ситуацию воин-спецназначен ВСУ Кирилл Сазонов.
В свою очередь, украинское правительство предложило снизить акцизы на сигареты. В частности, к 2028 году установить разные акцизные ставки на табачные изделия: 90 евро за 1000 штук для обычных сигарет и сигарил, и только 72 евро за 1000 штук для табачных изделий для нагрева (ТВЭН). Это означает, что ТВЭН будет иметь налоговую преференцию 20% по сравнению с традиционными сигаретами.
Согласно анализу общественной организации "Жизнь", такое решение приведет к значительным потерям для государственного бюджета Украины. Прогнозируется, что с 2025 по 2028 год государство недополучит около 15 миллиардов гривен от акцизов на ТВЭН.
Ежегодные потери в дальнейшем будут составлять не менее 5,2 миллиарда гривен. Таким образом, к 2030 году общие потери составят не менее 25,4 миллиарда гривен. Эти средства, которые могли бы поддержать украинскую экономику, вместо этого будут способствовать прибылям табачных компаний, в том числе считающимся международными спонсорами конфликтов.
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