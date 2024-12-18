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Переселенка слала проклятия украинцам и прославляла Путина: что произошло в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске пассажирка городского автобуса превратила обычную поездку в откровенную пропагандистскую провокацию

18 декабря 2024, 12:49
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Черновалова Кристина

В Ивано-Франковске произошел скандал. Пассажирка городского автобуса устроила драку с нецензурной бранью, антиукраинскими лозунгами и открытой поддержкой российского диктатора Владимира Путина. Видео инцидента, которое быстро разошлось по сети, вызвало волну возмущения среди украинцев.

Переселенка слала проклятия украинцам и прославляла Путина: что произошло в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

Скандал во Франковском автобусе: переселенка славит Путина

Конфликт начался с проверки билетов. Женщина, вместо обычного объяснения, перешла на оскорбления контролеров и пассажиров, обвиняя их в разрушении ее дома. Она заявила, что виноваты в ее бедах не Путин или российские оккупанты, а именно жители Ивано-Франковска. Ее высказывания сопровождались использованием термина "бандеровцы" и откровенной пропагандой в пользу страны-агрессора.

Ссора быстро вышла из-под контроля. Женщина не только оскорбляла людей, но и пыталась выломать двери автобуса. Ее крики о "величии Путина" и пожелания смерти франковчанам — привлекли внимание городских властей.

На событие отреагировал городской голова Руслан Марцинкив. Он подчеркнул, что такие случаи — прямое следствие языковой толерантности к русскому языку. 

"Мы усиливаем акции "Здесь говорят на украинском" и "Город без языка оккупанта", поскольку общение на русском языке в Ивано-Франковске приводит к таким случаям, как доказательство того, что думают эти люди, то и на языке".

Мэр города также обратился в СБУ по поводу возможной уголовной ответственности пассажирки, отметив, что ее слова содержат признаки антиукраинской пропаганды.

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Источник: https://www.unian.ua/incidents/skandal-v-ivano-frankivsku-pereselenka-nazvala-zhiteliv-mista-banderivcyami-12856560.html
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