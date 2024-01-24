Павелко незаконно изолировали в СИЗО из-за его должности, - юрист Бойко

Юрист Сергей Бойко прокомментировал решение львовского суда о продолжении действия меры пресечения в виде ареста для президента УАФ Андрея Павелко. Шевченковский суд Львова оставил функционера под стражей до 16 февраля. Защита Павелко отмечает незаконность этого решения, о чем Бойко сообщил на своей странице Facebook.

Андрей Павелко. Фото из открытых источников

"17 января Шевченковский суд Львова продлил меру пресечения Президенту Украинской Ассоциации Футбола / Ukrainian Association of Football Андрею Павелко до 16 февраля. И это несмотря на тот факт, что у прокуратуры реально нет обоснований для такого ходатайства", — отметил юрист.

Бойко привел несколько фактов о "деле Павелко", подтверждающих "абсурдность решения" суда.

"1) свыше 7 месяцев Андрея Павелко безальтернативно удерживают в СИЗО при отсутствии оснований.

Это в деле где:

— нет пострадавшего

— экспертизой подтверждено отсутствие какого-либо ущерба

— еще в 2021 г. НАБУ и САП подтвердили непричастность Клиента

(2) Клиента противоправно лишили связи с семьей и адвокатами. Доступ к интернету и IP телефонии является обычной практикой. Но не по этому делу…

(3) три месяца после завершения следствия.

За этот период Андрею Павелко не дали на ознакомление ни одного документа. В целом, за период ареста с ним не провели никакого следственного действия, даже не допросили по поводу подозрения", — пояснил юрист.

Защитник убежден, что арест Президента УАФ не имеет ничего общего с задачами уголовного производства.

"Цель же следствия — просто его (Павелка) изолирование. В этом случае речь о злоупотреблении властью в целях, очевидно, связанных с его профессиональной деятельностью и должностью", — добавил Бойко.

Пока Павелко содержат в СИЗО в УАФ хотят провести конгресс на котором избрать президентом УАФ Андрея Шевченко.

Другие кандидаты на эту должность не зарегистрированы, хотя о своем желании принять участие в выборах ранее заявлял Роман Зозуля.

Андрей Павелко получил подозрение по делу завода по производству искусственных футбольных полей. Ему инкриминируют якобы переплату на строительство предприятия. В то же время на завод вообще не были потрачены бюджетные средства, а сама УАФ не получила убытков.

Уголовное преследование Павелко стартовало в конце 2022 года. В это же время начались первые попытки организации в УАФ выборов. По данным футбольных обозревателей, Павелко впоследствии предлагали выход из СИЗО при условии, что он откажется от должности в пользу Шевченко.