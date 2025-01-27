Пасынок главного психиатра ВСУ не отказался от гражданства РФ, - СМИ

Пасынок главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, который за время войны смог накопить более 1 миллиона долларов, все еще имеет гражданство Российской Федерации. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передают Українські Новини.

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Согласно полученной информации, нынешняя жена Олега Друзя, Ольга Седова – россиянка, однако она уже получила украинское гражданство. Ее сын, пасынок Друзя, проживающий сейчас в Киеве, до сих пор остается владельцем российского паспорта.

Также следует отметить, что Олег Друзь недавно был взят под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49 миллионов гривен. Он является фигурой, активно решающей вопросы медицинской пригодности военнослужащих к службе, что повышает его влияние в системе оборонной медицины.

В течение полномасштабной войны Друзь неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Как сообщалось ранее, во время боевых действий он совершил значительные покупки, среди которых четыре автомобиля BMW, три квартиры и загородный дом. Эти покупки вызвали подозрения в связи с предполагаемыми незаконными доходами. Кроме того, по имеющейся информации, он приобрел вольер для своих собак за 300 тысяч гривен.

Несмотря на это, во время войны Олег Друзь планировал дальнейшее расширение своего имущественного портфеля, включая покупку роскошной виллы в Турции, что свидетельствует о его стремлении к значительным материальным достижениям на фоне войны и ее жертв.

"Комментарии" уже писали, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, хотел приобрести элитную виллу в Турции. Ее цена составляет 650 тысяч евро. В частности, в прошлом году Друзь якобы дважды побывал в Турции. Цель визита – приобретение трехэтажной виллы с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь вел активную переписку с риелтором, предлагавшим разные варианты элитного жилья.