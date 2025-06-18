Партнер Хорошковского Вадим Григорьев ведет бизнес с россиянами и не под санкциями: почему правоохранители и власть молчат, - журналист

Вадим Григорьев, младший партнер бывшего высокопоставленного чиновника Валерия Хорошковского, который известен еще как владелец мебельной компании MERX, продолжает активно вести бизнес в Украине, имея при этом тесные финансовые связи с россией. Несмотря на войну и антироссийские санкции, Григорьев платит налоги агрессору, владеет активами в России и ведет совместный бизнес с гражданами России.

Вадим Григорьев, младший партнер бывшего чиновника Валерия Хорошковского

Об этом пишет Владимир Бондаренко, передают "Факты".

"За последнее время он официально приобрел в Киеве несколько крупных объектов недвижимости на сотни миллионов гривен: гостиницу „Эрмитаж“, офисные центры, административные здания и бизнес-центр „Ренессанс“. Часть операций осуществлена ​​через предприятия "Днепрстроймашина" и Житомирский мебельный комбинат", — сообщил Бондаренко.

Кроме того, журналист, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета, написал, что Григорьев контролирует несколько компаний на Кипре, связанных с оффшорами, которые в 2023 году уплатили в российский бюджет более полутора миллиардов рублей.

"Он также является совладельцем предприятий с гражданами России, в частности ООО "АМПЛЕКС-ГРУПП" и ООО "Рентсейл". Особенно резонансным является факт, что теща Григорьева имеет российский паспорт, а на нее оформлена вилла в оккупированном Крыму. Это вызывает подозрения в возможном отмывании российских денег из-за украинских активов", — добавил Бондаренко.

Он отметил, что при всех этих фактах правоохранительные органы — Госфинмониторинг, СБУ и СНБО — не реагируют: санкции против Григорьева не вводят, его бизнес не проверяют, а активы не конфискуют и не передают в управление АРМА.

Ранее сообщалось, что бывший СБУшник Шило выстроил транснациональный бизнес под прикрытием войны .