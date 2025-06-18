Партнер Хорошковского Вадим Григорьев ведет бизнес с россиянами и не под санкциями: почему правоохранители и власть молчат, - журналист

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Вадим Григорьев, младший партнер бывшего высокопоставленного чиновника Валерия Хорошковского, который известен еще как владелец мебельной компании MERX, продолжает активно вести бизнес в Украине, имея при этом тесные финансовые связи с россией. Несмотря на войну и антироссийские санкции, Григорьев платит налоги агрессору, владеет активами в России и ведет совместный бизнес с гражданами России.
Вадим Григорьев, младший партнер бывшего чиновника Валерия Хорошковского
Об этом пишет Владимир Бондаренко, передают "Факты".
Кроме того, журналист, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета, написал, что Григорьев контролирует несколько компаний на Кипре, связанных с оффшорами, которые в 2023 году уплатили в российский бюджет более полутора миллиардов рублей.
"Он также является совладельцем предприятий с гражданами России, в частности ООО "АМПЛЕКС-ГРУПП" и ООО "Рентсейл". Особенно резонансным является факт, что теща Григорьева имеет российский паспорт, а на нее оформлена вилла в оккупированном Крыму. Это вызывает подозрения в возможном отмывании российских денег из-за украинских активов", — добавил Бондаренко.
Он отметил, что при всех этих фактах правоохранительные органы — Госфинмониторинг, СБУ и СНБО — не реагируют: санкции против Григорьева не вводят, его бизнес не проверяют, а активы не конфискуют и не передают в управление АРМА.
Ранее сообщалось, что бывший СБУшник Шило выстроил транснациональный бизнес под прикрытием войны .
Новости