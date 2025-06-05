От правоохранителей требуют проверить происхождение миллионных доходов у грантовых активистов в условиях войны

Правоохранители и уполномоченные органы должны провести настоящий аудит деятельности общественных активистов, реализующих лоббистские проекты и участвующих в общественных советах стратегических предприятий. Это вопрос национальной безопасности в условиях войны, – считает политический эксперт Олег Постернак, пишут "Українські новини".

Виталий Шабунин и Юрий Николов (фото из открытых источников)

"Активисты" осваивают миллионы долларов, реализуют лоббистские кампании в пользу различных бизнесов, политиков и иностранных правительств. Они влияют на увольнение и назначение министров, обеспечивают освещение уголовных дел в выгодном для одной из сторон свете и т.п. А вместо этого – не несут никакой ответственности за свои действия. В условиях войны это становится вопросом национальной безопасности", – написал Постернак.

СМИ сообщают, что эксперт подчеркнул, что правоохранители и уполномоченные политические органы должны провести настоящий аудит деятельности антикора, общественных советов и поборников демократии.

В материале говорится, что одним из самых одиозных активистов эксперт назвал Виталия Шабунина, которому помогает Юрий Николов.

Известно, что USAID (когда он еще предоставлял гранты) за год заплатил шабунинскому Центру противодействия коррупции до 1,5 млн долларов. За эти средства можно было приобрести до 5000 fpv для войска. Но они ушли лично Шабунину с Николовым. Более 100 тыс. долларов в месяц", – отметил он.

В материале говорится, что за эти средства, по мнению политолога, Шабунин с компанией должны были помочь выстроить мощную антикоррупционную структуру в Украине, но этого не произошло.

"В итоге, Национальное антикоррупционное Бюро, якобы контролирующее Центр противодействия коррупции, проедает средств больше, чем ловит коррупционеров. В одном только 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж 823 млн. грн. В общем, последние скандалы с сотрудниками НАБУ, торгующими наркотиками, детективами, которые записывают сомнительное состояние на родственников – делают картину более "яркой". Ее дополняют судьи ВАКС, которые живут свою люксовую жизнь без угрызений совести", – отметил эксперт.

В публикации говорится, что Постернак отметил, что от антикора не отстают и другие сферы.

"За первые три года великой войны издание "Детектор-медиа" увеличило доход в 2,26 раза (с 34,2 млн. грн. в 2022 году до 73,4 млн. грн. на 2024 год). Владелец "Детектор-медиа" – Лигачева, работавшая и с санкционированным Порошенко, и с подозреваемым Коломойским. А сейчас – защищает демократию. Вернее – "всегда ее защищала". Ну да, верим-верим", – прокомментировал он.

Издание сообщает, что по словам эксперта, с еще одним вроде бы "вотчдогом" – Институтом массовой информации: ИМИ за первые три года великой войны увеличил доходы в 2,35 раза – с 26,2 до 61,77 млн грн.

Как говорится в публикации, по словам эксперта, в Украине сформировалась новая каста нетронутых.

"Грантоиды-невидимки" – активные участники лоббистских или черных пиар-кампаний на стороне отдельных институтов или политиков. Осваивают миллионы. Часто уклоняются, или несут фиктивную службу. Давят на государство в войне. А еще есть различные общественные советы на предприятиях стратегических отраслей экономики и правоохранительных и судебных органах. Состоят они из одних и тех же активистов без какого-либо (!) опыта и компетенции в этих. И работают они неизвестно в чьи интересы. Точнее, известно на какие – на собственные, "карманные", – подытожил Постернак.