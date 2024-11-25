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Опасная детская одежда появилась на Temu: токсичность превысила норму в сотни раз

Детская одежда на маркетплейсе Temu превысила более чем в 600 раз норму токсичности. AliExpress также имеет опасные товары для детей.

сегодня, 16:07
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Slava Kot

Детская одежда на популярном китайском маркетплейсе Temu попала в центр скандала из-за обнаружения в ней высокого содержания опасных токсичных веществ. Как сообщает Business Insider со ссылкой на власти Южной Кореи, уровень вредных элементов в некоторых товарах превышает допустимые нормы в сотни раз.

Опасная детская одежда появилась на Temu: токсичность превысила норму в сотни раз

На Temu продают опасную детскую одежду. Фото: Reuters

Южнокорейские органы протестировали 26 видов детской зимней одежды, продаваемых на платформах Temu, AliExpress и Shein. Выявлено, что 7 из них содержали вредные вещества, включая:

  • — свинец: превышение норм в 3,6 раза.
  • — кадмий: превышение в 3,4 раза.
  • — фталаты: в 294-622 раза больше допустимых пределов.

Свинец и кадмий представляют собой опасные канцерогенные материалы. Однако наибольшее беспокойство вызвала детская куртка от Temu, которая содержала в 622 раза больше фталатов, чем разрешено. Это химическое соединение, которое делает пластик более гибким. Также комбинезон на этой платформе продемонстрировал превышение в 294 раза.

"Пластификаторы на основе фталатов влияют на репродуктивные функции, такие как уменьшение количества сперматозоидов, и могут повлечь бесплодие и даже преждевременные роды", — сказал представитель группы охраны окружающей среды Сеула.

Кроме того, в отчете также указано, что пара детской обуви из AliExpress содержала примерно в пять раз больше свинца, чем это разрешено законом в Южной Корее.

Представители Temu и AliExpres отреагировали, заявив, что эти опасные детские товары изъяли с платформы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посылки из AliExpress и Temu хотят обложить налогом.

Также "Комментарии" писали о том, как магазины заставляют нас покупать больше, чем нам нужно.



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Источник: https://www.businessinsider.com/temu-children-clothes-contained-622-toxic-limit-seoul-2024-11
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