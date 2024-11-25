Опасная детская одежда появилась на Temu: токсичность превысила норму в сотни раз

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Slava Kot
Детская одежда на популярном китайском маркетплейсе Temu попала в центр скандала из-за обнаружения в ней высокого содержания опасных токсичных веществ. Как сообщает Business Insider со ссылкой на власти Южной Кореи, уровень вредных элементов в некоторых товарах превышает допустимые нормы в сотни раз.
На Temu продают опасную детскую одежду. Фото: Reuters
Южнокорейские органы протестировали 26 видов детской зимней одежды, продаваемых на платформах Temu, AliExpress и Shein. Выявлено, что 7 из них содержали вредные вещества, включая:
Свинец и кадмий представляют собой опасные канцерогенные материалы. Однако наибольшее беспокойство вызвала детская куртка от Temu, которая содержала в 622 раза больше фталатов, чем разрешено. Это химическое соединение, которое делает пластик более гибким. Также комбинезон на этой платформе продемонстрировал превышение в 294 раза.
Кроме того, в отчете также указано, что пара детской обуви из AliExpress содержала примерно в пять раз больше свинца, чем это разрешено законом в Южной Корее.
Представители Temu и AliExpres отреагировали, заявив, что эти опасные детские товары изъяли с платформы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посылки из AliExpress и Temu хотят обложить налогом.
Также "Комментарии" писали о том, как магазины заставляют нас покупать больше, чем нам нужно.
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