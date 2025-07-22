Она сняла миллиардера с любовницей на концерте: жалеет ли она о своем поступке

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Slava Kot
На концерте Coldplay камера поцелуев зафиксировала неожиданный момент между генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и его коллегой Кристином Каброном. Романтическая сцена, которую они, вероятно, хотели бы оставить приватной, через несколько часов разлетелась соцсетями и собрала более 100 миллионов просмотров. Авторка, снявшая скандальное видео, рассказала, жалеет ли она о своем поступке.
Энди Байрона зафиксировали по "измене" на концерте Coldplay
Автором видео, опубликовавшей "измену" Энди Байрона его коллегой Кристин Каброн оказалась посетительница концерта Coldplay, которая хотела просто снять себя на большом экране. Она дала интервью британской программе "This Morning" и объяснила, почему решила обнародовать запись.
Женщина признается, что сожалеет о влиянии видео на семью Байрона. Однако объясняет, что любой другой присутствующий на концерте также мог обнародовать видео.
Видео, которое зафиксировало роман Энди Байрона с руководителем отдела кадров Astronomer Кристин Каброн просмотрели более 100 млн раз. После огласки Энди Байрон ушел в отставку с должности генерального директора Astronomer. Жена Байрона, Меган Керриган-Байрон убрала фамилию мужа из своих аккаунтов в соцсетях и деактивировала Facebook.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал на концерте Coldplay с генеральным директором Astronomer вызвал новый тренд на Pornhub.