Она сняла миллиардера с любовницей на концерте: жалеет ли она о своем поступке

На концерте Coldplay камера поцелуев зафиксировала неожиданный момент между генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и его коллегой Кристином Каброном. Романтическая сцена, которую они, вероятно, хотели бы оставить приватной, через несколько часов разлетелась соцсетями и собрала более 100 миллионов просмотров. Авторка, снявшая скандальное видео, рассказала, жалеет ли она о своем поступке.

Энди Байрона зафиксировали по "измене" на концерте Coldplay

Автором видео, опубликовавшей "измену" Энди Байрона его коллегой Кристин Каброн оказалась посетительница концерта Coldplay, которая хотела просто снять себя на большом экране. Она дала интервью британской программе "This Morning" и объяснила, почему решила обнародовать запись.

"На концерте было более 50 тысяч человек, так что это была горячая тема. Я даже не сразу поняла, что сняла. Но только после концерта, когда я обсуждала это с друзьями, я сказала: "Давайте посмотрим видео и посмотрим, действительно ли оно выглядит так плохо". Тогда я подумала: "О да"", — рассказала женщина.

Женщина признается, что сожалеет о влиянии видео на семью Байрона. Однако объясняет, что любой другой присутствующий на концерте также мог обнародовать видео.

"Я бесспорно сочувствую жене Энди, Меган, его семье и всем остальным, кто пострадал от этой ситуации. Но, как я уже сказала, там было более 50 000 человек, и я была не единственной, кто это записал, поэтому, если бы я не опубликовала это, я уверена, что кто-то другой бы это сделал", – сказала она.

Видео, которое зафиксировало роман Энди Байрона с руководителем отдела кадров Astronomer Кристин Каброн просмотрели более 100 млн раз. После огласки Энди Байрон ушел в отставку с должности генерального директора Astronomer. Жена Байрона, Меган Керриган-Байрон убрала фамилию мужа из своих аккаунтов в соцсетях и деактивировала Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал на концерте Coldplay с генеральным директором Astronomer вызвал новый тренд на Pornhub.