

















Ежегодная международная конференция "Ялтинская европейская стратегия – YES 2025", которая проходила в Киеве 12-13 сентября, прошла без участия военных, имеющих высокий уровень популярности среди украинцев. В частности, в ней не участвовал начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Об этом на своем Youtube-канале заявил политолог и общественный деятель Борислав Береза.

Офис Президента не пустил Буданова на YES 2025, – Борислав Береза

По словам Березы, запрет на участие военных в мероприятии наложил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Причиной такого решения он считает, что популярность и публичность военных лидеров невыгодна для президента Владимира Зеленского. По данным политолога, Буданов был приглашен на конференцию, но окончательное решение относительно того, кто будет участвовать в мероприятиях, а кто нет, принимает ОП.

"То, что Офис Президента не пустил военных на это мероприятие, это как раз и история об испуге и нелюбви к военным. Более того, в ОП считают, что на телевидение и конференции могут ходить только те, кто им либо понятен, либо в их команде", – отметил политолог.

По мнению Березы, такой подход имеет негативные последствия для Украины. Во-первых, недоверие Верховного Главнокомандующего к военным показывает его подлинное отношение к армии в целом. Во-вторых, она показывает, что "в Офисе Президента до сих пор живут выборами".

"Самая большая проблема в этом всем – это то, что президент не может создать условия, в которых бы Украина победила. Мы не можем победить, пока власть живет выборами, а не победой", – подытожил Береза.







