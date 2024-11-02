"Работает на врага": Безуглая призвала Зеленского уволить Сырского

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который якобы "работает на врага". По словам Безуглой, ситуация в стране выглядит так, что у президента "хитростью отбирают власть", или Зеленский "одобряет уничтожение ВСУ".
Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Facebook заявила, что в украинской армии "забирают людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot" и всех их отправляют в пехоту. В то же время нардепка указывает, что "штабы не сокращаются, а только увеличиваются" в тот момент, когда на фронте "управленческий коллапс". Кроме того, Безуглая утверждает, что раздача боеприпасов зависит не от оперативной обстановки, а от "любимчиков".
По словам нардепки, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на "проваленную" Курскую операцию, пытается показать себя в выгодном свете, поэтому Безуглая обратилась к Зеленскому по поводу увольнения главкома.
Марьяна Безуглая заявила, что якобы украинской армией руководят враги, поэтому призывает неравнодушных добиться замены военного руководства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая рассказала об увольнении скандального генерала из рядов ВСУ.
Также "Комментарии" писали о том, что Марьяна Безуглая попала в рейтинг политиков, которым меньше всего доверяют украинцы.
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