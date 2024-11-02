"Работает на врага": Безуглая призвала Зеленского уволить Сырского

Народная депутат Марьяна Безуглая обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который якобы "работает на врага". По словам Безуглой, ситуация в стране выглядит так, что у президента "хитростью отбирают власть", или Зеленский "одобряет уничтожение ВСУ".

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Facebook заявила, что в украинской армии "забирают людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot" и всех их отправляют в пехоту. В то же время нардепка указывает, что "штабы не сокращаются, а только увеличиваются" в тот момент, когда на фронте "управленческий коллапс". Кроме того, Безуглая утверждает, что раздача боеприпасов зависит не от оперативной обстановки, а от "любимчиков".

По словам нардепки, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на "проваленную" Курскую операцию, пытается показать себя в выгодном свете, поэтому Безуглая обратилась к Зеленскому по поводу увольнения главкома.

"Сырский, осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева. Он пытается показать, что только он — уникальный герой, что он будет "отражать" наступление россиян на юге, что его невозможно заменить. В то же время на Курскую операцию уже назначены "козли отпущения". Господин Президент, выглядит так, что у Вас или хитростью забирают власть, или Вы одобряете уничтожение ВСУ, уберите "Сашеньку", умоляю", — пишет Безуглая.

Марьяна Безуглая заявила, что якобы украинской армией руководят враги, поэтому призывает неравнодушных добиться замены военного руководства.

"Стратегия "Сашеньки" проста — "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех других. Министра обороны в конфигурации принятия решений вообще нет. Умоляю всех — независимо от политических взглядов или жизненного пути, всех, кому небезразлична идея национального сопротивления и сохранения Украины, — включиться и добиться замены военного руководства, которое работает на врага. И неважно, делают ли они это сознательно или используют их россияне, предвидя все их шаги, украинской армией руководят враги Украины", — добавила Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая рассказала об увольнении скандального генерала из рядов ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что Марьяна Безуглая попала в рейтинг политиков, которым меньше всего доверяют украинцы.